Inició en Camajuaní la venta de carne de res

Para Carlos Alberto Martija no existe una fecha que le defina sus inicios en el mundo de la ganadería, sencillamente recuerda que «desde siempre», y es que desde niño acompañaba a su padre a las labores de ganadero y le gustaba tanto, que cuando llegó su juventud se adentró en la actividad con más seriedad y con la rotunda decisión de soñar en grande; tanto es así que ahora, con más de 300 cabezas de ganado, es uno de los cuatro ganderos del municipio de Camajuaní que cumplen sus compromisos estatales con todos los requisitos para implementar la reciente medida del gobierno cubano, de poder sacrificar y comercializar la carne de res, de forma liberada a la población.



Este ganadero perteneciente a la Cooperativa de Crédito y Servicio (CCS) Frank País, reconoce que es una acertada política del Gobierno que finalmente llegó para bien de todos, porque ahora se siente más realizado y motivado en su afán de crecer en la masa ganadera, y acotó: «hoy me siento contento y orgulloso de ser uno de los primeros en hacer realidad un viejo sueño, nosotros los campesinos somos un puntal para la Revolución y para el pueblo», una idea respaldada a su vez por el otro ganadero, Normando Rojas Ventura, de la CCS José Antonio Echevarría, que también coinciden en que si no amas lo que haces, no podrás alcanzar los resultados que se requieren porque esta es una labor de mucha entrega y sacrificio.



De forma organizada y cumpliendo las medidas de enfrentamiento a la COVID-19, se expendió el alimento en dos casillas del poblado y se hicieron dos donaciones por voluntad propia de los ganaderos: al Hogar de ancianos y a la Casa para niños sin amparo familiar.



Amado Pérez Colina, delegado de la Agricultura en Camajauní, refiere que se trabaja en función de mantener la venta de carne de res al menos una vez por mes, pero está en dependencia de los resultados de los ganaderos, que aunque son alrededor de 2000 en el territorio, muy pocos cumplen con todos los requisitos establecidos para implementar la nueva medida; sin embargo, también se incluye a los cebadores de toro y los productores genético para carne, otras alternativas que contribuyen a la posible sistematicidad en la venta de carne de res a la población camajaunense.