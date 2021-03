De la academia al reto: «Periodismo UCLV»

En aquel entonces para estudiar Periodismo en Cuba había dos opciones: te marchabas a La Habana o lo hacías en Oriente. La necesidad de profesionales de la prensa en los distintos medios del país comenzaba a ser un imperativo, y ambos centros sintieron “en buen cubano”. el peso de dar respuesta a la creciente demanda.

Estamos hablando de hace poco más de quince años, donde la idea de impartir la enseñanza del Periodismo en otra universidad cubana era solución, inventiva y gracia para el gremio. Y así llegó la carrera a la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, con los brazos abiertos de quienes la recibían y un esfuerzo cabal en su materialización.

El inicio no fue “cosa de días”, me explica este profesor fundador. Luego de varios y exhaustivos análisis, esfuerzos y gestiones, el mayor reto fue conformar el claustro de periodistas-profesores, hasta que llegó la primera graduación y varias egresadas decidieron quedarse para formar parte de ese colectivo que también combinaba periodistas en el ejercicio de la profesión.

Precisamente una de ellas fue Linnet Molina Rodríguez, quien llegó a esta carrera apenas abrió sus puertas y nunca más se separó de las aulas.

Me gusta haber estudiado Periodismo en la UCLV, me gusta ser profesora de la UCLV. Y aunque pudiera haber uno u otro grupos de estudiantes con los que quizás en algunos de estos años me he identificado más o menos, de manera general he disfrutado mucho impartiendo clases a los estudiantes de Periodismo».

Fortaleza y evolución… palabras de orden

Casi dos décadas después “Periodismo UCLV” sigue ofreciendo colorido a al campus de Marta, esta carrera conserva sus expectativas iniciales, pero ahora mucho más fortalecida.

Un total de 81 estudiantes de las provincias centrales del país (incluyendo la matrícula de primer año en 2021) y 10 profesores del Departamento acompañados de otros 30 que también prestan servicios, conforman el “team Periodismo” de estos tiempos en la casa de altos estudios villaclareña.

Ahora mismo no es un secreto la evolución de los medios en cuanto a las nuevas tecnologías y el uso de ellas, proceso que también influye en los métodos para lograr clases efectivas. Sin embargo, los que tienen la misión de enseñar, también han desplegado herramientas y estrategias en pos de una educación de calidad acorde a las épocas actuales.

Entonces, lo que antes suponía una “encrucijada” para el periodista en medio de las dos vertientes: impartir clases o continuar ejerciendo la profesión, ahora representa una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. De eso sí que puede dar muestras Alejandro Gavilanes Pérez, uno de los integrantes más recientes del colectivo de profesores en este departamento y quien hace tan solo unos meses recibía las clases desde el pupitre:

Desafíos y más desafíos, eso es estudiar…

Este nuevo curso, nuevo año, y para muchos, nuevo comienzo tiene algo que inevitablemente no podemos obviar: la Covid-19. Producto de esta pandemia han sufrido cambios todas las esferas de la sociedad, y también la vida universitaria.

Ahora mismo la alternativa es implementar la modalidad de clases a distancia, a través de las plataformas virtuales que permiten el acceso a los materiales de estudio y el intercambio con los profesores. He aquí uno de los grandes desafíos de estos tiempos.

No obstante, la preparación y la profesionalidad siguen siendo parte central de todo este proceso, así lo confirma la Jefa del Departamento de Periodismo en la UCLV:

Futuros periodistas

Para caracterizar a los estudiantes de Periodismo de la UCLV basta percibirlos en su ambiente: la Facultad de Humanidades, los teatros, los pasillos, las becas, e incluso también los medios de prensa.

Detrás de toda la algarabía, juventud y entusiasmo hay un montón de jóvenes agradecidos y constantes, y digamos también marcados por aquellos que con la tiza en mano les hicieron enamorarse de la profesión más hermosa del mundo: “el profe Abel Falcón, Dalia Reyes, Marta Hernández” o simplemente todos los que alguna vez se pararon frente al aula y profesaron amor al Periodismo.

Y justamente gracias a todos y cada uno de ellos, es que desde hace dos décadas hasta hoy, se forman en la región central del país profesionales del periodismo a la altura de los nuevos tiempos.

Y generación tras generación seguirán los mismos jóvenes, quizás con otros rostros o en otros tiempos, llenando el espacio de la palabra en su trinchera-facultad, y convencidos como Samuel Ernesto Viamonte Sardiñas, estudiante de cuarto año de Periodismo, de que el futuro en esta profesión está lleno de retos, pero siempre valdrá la pena transitarlos:

«Ha sido el período de tiempo más importante de mi vida, no creo ser la misma persona que llegó a la UCLV hace cuatro años con más dudas que certezas, desde entonces la universidad y la carrera de periodismo han influido directamente en mi crecimiento personal y profesional. He podido lograr tantas cosas de las que no me creía capaz, hablar en radio, en televisión, entrevistar a alguien por primera vez, escribir un reportaje, son pequeños momentos que te van marcando en la vida. He tenido la suerte de conocer a muchas personas maravillosas y talentosas, algunos son mis compañeros, otros mis profesores, pero a todos los voy a recordar y las enseñanzas que me llevo de ellos me acompañarán por siempre. Honestamente, no me imagino estudiando otra carrera que no sea la de periodismo, creo que para mí es una suerte de caprichosa vocación, me hubiera encontrado en cualquier tiempo y lugar, la atracción magnética del periodismo es sencillamente irresistible».