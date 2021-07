Círculos infantiles: abiertos para madres consideradas imprescindibles en sus centros laborales

Durante toda la etapa de enfrentamiento a la COVID-19, los círculos infantiles de la provincia se han mantenido prestando servicio a las madres trabajadoras, con el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias orientadas por las autoridades de salud.

De los 63 círculos infantiles existentes en el territorio villaclareño, 56 se encuentran funcionando. Cinco de estas instituciones educativas hoy se encuentran cerradas por situaciones de salud, por tener entre sus trabajadores o niños a contactos de positivos y de inmediato se pone en práctica el cumplimiento del protocolo de salud de aislamiento de manera preventiva, explicó Carmen Amador, jefa del departamento de Primera Infancia en la dirección provincial de Educación

Durante los 15 meses de funcionamiento de los círculos, no se ha presentado eventos de transmisión en ninguno, agregó.

En estos momentos se continua cumpliendo con las medidas sanitarias en todos los círculos infantiles, que trabajan con un horario de entrada hasta las 9:00am y hasta las 3:00pm.

Las nuevas acciones determinadas por el Grupo Temporal de Trabajo explican que estas instituciones recibirán solo a los hijos de las madres trabajadoras consideradas imprescindibles en sus centros laborales.

Carmen Amador, explicó que las administraciones de las entidades estatales deben enviar la constancia a los consejos de dirección de los círculos para conocimiento de que esa mamá es imprescindible en su centro.

Las madres en trabajo a distancia o teletrabajo, sus niños no podrán asistir al circulo infantil, puntualizó la funcionaria.

Aquellos niños que no asisten a los círculos infantiles porque los padres no desean llevarlos, no pierden su matrícula ni tienen que pagar la chequera, aclaró la jefa de la Primera Infancia en Villa Clara.