Presidente de Cuba se dirige a los diputados en clausura del Octavo Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional

Con la presencia del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, inició la clausura del el Octavo Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su IX Legislatura.

Durante la presentación, Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, expresó que hasta el momento se han llevado a cabo en el país 70 483 rendiciones de cuenta –con la participación de casi siete millones de personas–, un proceso que se concluyó en diez provincias y el municipio especial Isla de la Juventud y las faltantes las tienen programadas entre este miércoles y el jueves.

Asimismo, se aprobó la propuesta de que el 2022 se denomine «Año 64 de la Revolución», en tanto se dio a conocer que, por el Decreto 61 firmado por el Primer Ministro de la República, el próximo lunes 3 de enero recesarán las actividades laborales.

————————————————————————————————————————-

PALABRAS DEL PRESIDENTE DÍAZ-CANEL



Concluimos esta legislatura en un día de extraordinaria significación para Cuba, 22 de diciembre, Día del Educador y aniversario 60 de la Campaña de Alfabetización, primer paso en el camino de la emancipación cultural, proceso que abrió las puertas del conocimiento para Cuba, ubicando a nuestra pequeña nación a la vanguardia de la educación y la ciencia en algunas materias, destacó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante su discurso de clausura en el Octavo Periodo de Sesiones del Parlamento.

¡Feliz día maestros y maestros de Cuba, trabajadores de la enseñanza en todos los niveles!, resaltó.

«La riqueza e intensidad de los análisis en que hemos participado durante estos días y los informes de rendición de cuenta, me permiten no abordar algunos temas en el cierre de un periodo de trabajo que no es posible resumir solo en palabras».

Luego de varias sesiones a distancia, dijo, hemos vuelto a reuniros de forma presencial, este acto, tan simple y común hasta hace dos años, hoy equivale a una victoria. Una victoria del esfuerzo, de la disciplina, la consagración, del talento humano y la acción colectiva, de la ciencia, de la salud, de la integración y del estado socialista cubano; y una derrota para los que hablan de Cuba como estado fallido, argumentó.

Un estado fallido no soporta 62 años de bloqueo recrudecido en medio de una pandemia, tampoco lo hace una dictadura. Rechazamos categóricamente esos términos con los que tratan de ponerle etiqueta a una Revolución que en sucesivos actos de creación heroica se ha convertido en ejemplo a la hegemonía impuesta por el capitalismo, afirmó.

La utilización de algoritmos en redes sociales, a través de los cuales se construyen y acentúan matrices de opinión en públicos diversos, sobre todo en los jóvenes como protagonistas del cambio social, el despliegue de campañas de manipulación y fake news, pretenden satanizar al sistema político cubano, presentándolo como un régimen dictatorial, arbitrario, despótico, que funciona sin sujeción a la Constitución y las leyes.

Con intención política e ideológica, dijo, se intenta ocultar la trascendencia que implica a todos los niveles de la sociedad la aprobación del referendo popular de la Constitución de la República de 2019; disposición jurídica suprema en la que se estipula que Cuba es une estado socialista de derecho y justica social, democrático, organizado por todos y para el bien de todos, fundado en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos, para el disfrute de la equidad, igualdad, solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva.

En Cuba, la real —y no la construida con etiquetas y epítetos—, todos estamos obligados a cumplir la Carta Magna, resaltó. La democracia socialista se expresa y se realiza a través de la participación de la ciudadanía en la conformación, ejercicio y el control del poder estatal, y la vinculación permanente de todos los actores del sistema político con el pueblo, agregó.

«La obligación de respetar, atender y solventar sus demandas, y en todo momento someterse a su control, en las formas establecidas, constitucional y legalmente, solo es viable en el socialismo».

El modelo político que nuestros enemigos intentan estandarizar, ese que quieren imponer a Cuba, es incapaz de garantizar todos los derechos para todas las personas. Promueve la desigualdad, el egoísmo, la pobreza, el odio, la inseguridad, la violencia, la injusticia y el poder ilimitado de las élites económicas, subrayó.

Comentó que la Cuba del siglo XXI, a la que denigran y bloquean, es la Cuba que progresa en el perfeccionamiento de su ordenamiento; reafirmando la voluntad política de cumplir la legalidad socialista.

Es la que avanza en la tutela judicial efectiva y garantiza desde el acceso a los tribunales de justicia hasta la ejecución de las resoluciones judiciales.

«Nos tildan de tiranía, dictadura, pero es en Cuba donde se somete a consulta popular y a referendo aprobatorio con fuerza vinculante, un proyecto de ley de la altura y alcance del Código de las Familias, inclusivo, que reconoce la pluralidad de las familias y ampara los derechos de todos en el ámbito familiar».

Un código posible en democracia y que afianza nuestra voluntad de promover, reconocer y proteger los derechos humanos y la diversidad, puntualizó.

Este país al que tratan de doblegar utilizando métodos contrarios al derecho internacional, crea, ama y funda; y estuvo presente en varios lugares del mundo, llevando la luz de la enseñanza y el bálsamo de la salud, cuando más se necesitaba, ofreciendo su amistad y solidaridad, añadió el Primer Secretario.

Este gobierno, al que tachan de incapaz, ha sido capaz de gestar la creación de tres vacunas y otros dos candidatos vacunales, sostuvo.

«Somos unos de los países más avanzados en el proceso de vacunación a su población y el primero que comenzó la inmunización a niños, niñas y adolescentes de dos a 18 años».