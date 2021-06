Cuba reporta 1 372 nuevos casos de COVID-19, 10 fallecidos y 1 179 altas médicas

Efemérides: ∘ 12 Junio, 1896En el mes de abril el Secretario de Estado de Estados Unidos envió una nota al Gobierno español proponiéndole la pacificación de la Isla por medio de concesiones autonomistas, en la cual el poderoso vecino serviría de mediador. España rechazó la mediación. En carta respuesta a su amigo Diego González y en alusión a tales hechos, Antonio Maceo le pide deponer los temores, reírse de las negociaciones que no favorezcan a la emancipación de Cuba y le corrobora que ha recibido noticias de Nueva York sobre varias expediciones listas para aprovechar la primera ocasión favorable. Maceo confiaba más que nunca en el esfuerzo supremo de su pueblo para lograr la independencia. ∘ 12 Junio, 1897Compuso danzones, canciones, sones, tangos congos y sucu-sucu. Desde niño despuntó con aciertos en la música: a los trece amenizaba las películas silentes y a los dieciséis dirigía la orquesta del Teatro Politeama. Con la orquesta de la Compañía Arquímides Pous recorrió la isla y después, con artistas cubanos, diferentes naciones entre las que se encuentran Nueva York, Francia, España y otras, divulgando la música cubana. A él se deben piezas imperecederas de nuestro acervo musical, como son: La Mora, Si me pides el pescao, Si muero en la carretera, Papá Montero, Las perlas de tu boca, Tabaco verde, Mamá Inés, Lamento cubano, Felipe Blanco y Domingo Pantoja. ∘ 12 Junio, 1901 En esta fecha se impone e injerta a la Constitución y al pueblo de Cuba la Enmienda Platt, engendro que no fue una iniciativa individual del senador norteamericano Orville H. Platt, sino una confabulación oficial que constituía una consecuencia y una ratificación de la política seguida por Estados Unidos contra Cuba desde el siglo anterior. La llamada Enmienda Platt se convertía, de hecho, en el certificado de nacimiento del neocolonialismo. Padecimos la Enmienda Platt durante 57 años, seis meses y 19 días, en que el pueblo cubano, gracias al triunfo revolucionario, se libró del control del imperialismo yanqui sobre sus riquezas y fue dueño de su progreso, su independencia, su soberanía y de un destino mejor para sus hijos.