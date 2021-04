Cuba reporta 1 029 nuevos casos de COVID-19, dos fallecidos y 738 altas médicas

Efemérides: ∘ 3 Abril, 1891Este día concluye en Washington la Conferencia Monetaria Internacional Americana, en la cual José Martí frustra la prepotencia yanqui, expresada a través del secretario de Estado, James G. Blaine. Como delegado de Uruguay -país del que era cónsul general en Nueva York-, Martí derrota, con sagacidad y dominio de los asuntos monetarios, las pretensiones del gobierno estadounidense de establecer patrones que iban en detrimento de Latinoamérica. ∘ 3 Abril, 1891Este día concluye en Washington la Conferencia Monetaria Internacional Americana, en la cual José Martí frustra la prepotencia yanqui, expresada a través del secretario de Estado, James G. Blaine. Como delegado de Uruguay -país del que era cónsul general en Nueva York-, Martí derrota, con sagacidad y dominio de los asuntos monetarios, las pretensiones del gobierno estadounidense de establecer patrones que iban en detrimento de Latinoamérica ∘ 3 Abril, 1987Esta revolucionaria residente en México, a la llegada de Fidel a ese país después de su salida del Presidio Modelo, acogió al grupo de revolucionarios que se preparaban para liberar a Cuba de la tiranía de Fulgencio Batista. El Che la recuerda en su carta de despedida a Fidel: "Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos..." ∘ 3 Abril, 1987Esta revolucionaria residente en México, a la llegada de Fidel a ese país después de su salida del Presidio Modelo, acogió al grupo de revolucionarios que se preparaban para liberar a Cuba de la tiranía de Fulgencio Batista. El Che la recuerda en su carta de despedida a Fidel: "Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos..."