Cuba lamenta la muerte de una puérpera por complicaciones de la COVID-19 y reporta 959 nuevos casos positivos

Efemérides: ∘ 14 Abril, 1865Abraham Lincoln, derrotado en ocho oportunidades desde 1833 en sus aspiraciones por ser electo representante o senador, vicepresidente o presidente, logra al fin, en 1860, convertirse en el décimo sexto presidente de Estados Unidos. Su triunfo dio inicio a la Guerra de Secesión con victoria para los estados industriales del norte, lo cual cimentó la unión del país. Durante la guerra decretó la abolición de la esclavitud. Reelegido para la presidencia por un segundo período, cae asesinado por un fanático racista. En su mandato los anexionistas no contaron con su apoyo, pues como llegó a expresar, "el verdadero pueblo de Cuba no ha pedido su ayuda". La trágica noticia del asesinato de Lincoln produjo en nuestro país expresiones de dolor. Martí, que frisaba los 12 años, escribiría mucho después: "Por dos hombres temblé y lloré al saber de su muerte, sin conocerlos, sin conocer un ápice de su vida: por Don José de la Luz y por Lincoln". ∘ 14 Abril, 1868En el Colegio San Pablo, donde el jovencito José Martí ha recibido el apoyo de su director, Rafael María de Mendive, para poder continuar sus estudios interrumpidos por las dificultades económicas hogareñas, es igualmente acogido en el seno familiar del entrañable maestro, patriota por demás. La esposa y las hijas de Mendive dan afecto familiar a Pepe, quien se deja querer y quiere. Y lo demuestra en el periódico "El Álbum", de Guanabacoa, donde le publican su poema "A Micaela", dedicado a la esposa de Mendive. ∘ 14 Abril, 1912 El 14 de abril de 1912, el barco más lujoso y aparentemente seguro del mundo chocaba contra un iceberg. El balance de este incidente es ya bien conocido: murieron más de 1 500 personas de las 2 200 que iban a bordo del "Titanic". El informe oficial sobre este terrible accidente informaba que todos los que cayeron al agua (1 489 pasajeros) fallecieron ahogados. Sin embargo, una carta recogida en un número reciente de la revista británica "The Lancet" señala que la causa principal de la muerte fue la hipotermia. Por eso, el autor considera que las adecuadas medidas de reanimación -hacer que la víctima entrase en calor y la resucitación cardiopulmonar- podían haber salvado las vidas de muchos de los náufragos. ∘ 14 Abril, 1958En el enfrentamiento directo y radical con la tiranía batistiana desde las montañas de la Sierra Maestra, Radio Rebelde fue un combatiente más. Permitió al ejército guerrillero y al pueblo en general, la información veraz y sistemática de las alternativas de la lucha en todo el territorio. La primera intervención de Fidel por la emisora fue en esta fecha, días después del sangriento revés de la huelga del día 9. Pidió redoblar los esfuerzos en la lucha contra la tiranía, ratificó el juramento de que la fortaleza de la montaña jamás sería vencida y que la Patria sería libre o en ese empeño caería hasta el último combatiente.