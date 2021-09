¿Cómo será la reanudación del curso en las universidades cubanas?

Al comenzar su intervención en la Mesa Redonda, el ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, señaló que el presente curso ha sido muy accidentado, lo que ha obligado a evaluar sobre la marcha cómo proceder.

Recordó que en mayo, a partir de un estudio realizado de conjunto con el Ministerio de Salud Pública, se presentó en el Consejo de Ministros la concepción general para el cierre del actual curso escolar 2020-2021 e inicio del 2021-2022.

La modelación aprobada indicaba continuar avanzando en el proceso de formación de la educación superior en la modalidad a distancia para todos los tipos de cursos (carreras y programas de formación de ciclo corto), en aquellas asignaturas con menores requerimientos tecnológicos y prácticas de laboratorio y un segundo periodo, en condiciones de presencialidad, con prioridad a la inserción laboral y la culminación de estudios.

Se prevé un proceso de tránsito gradual de la virtualidad a una presencialidad o semipresencialidad. En el actual contexto, insistió, la estrategia se tiene que particularizar en cada institución, facultad o carrera. La decisión que se tome en un territorio puede diferir de la de otras provincias, a partir de las diferencias en el estado epidemiológico de cada lugar.

Hay que tener en cuenta además que la educación nunca se detuvo, “hay instituciones que lograron iniciar con un alto nivel de presencialidad y otras no”.

Por tanto, para evaluar el reinicio del curso se realizó un recorrido por diversas provincias, excepto aquellas con una situación epidemiológica complicada, como Pinar del Río, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Artemisa y Villa Clara.

En otro momento, el ministro lamentó “las pérdidas irreparables que ha traído la pandemia de muchos compañeros valiosos de nuestros colectivos de trabajo”. Transmitió las condolencias a familiares y amigos.

El ajuste de la modelación parte de principios fundamentales. “Sigue siendo primordial la salud de estudiantes y profesores. Cualquier decisión que se vaya tomando en los territorios en los meses de septiembre y octubre para pasar a la presencialidad tendrá el determinante de la preservación de la salud”, dijo y señaló que será algo en dependencia también de la vacunación.

“Quizás ya a finales de octubre o noviembre la situación sea totalmente distinta y podamos pasar ya a un grado total de presencialidad”.

También mencionó la importancia de la calidad del proceso que “en ningún momento puede afectarse. Tenemos diseño curricular, objetivos a cumplir para cada año académico y en cada disciplina. No vamos a comprimir, ni a cargar los currículos ni a quitar contenidos esenciales”.

Advirtió que se empleará el tiempo necesario para cada carrera.

“Otro elemento a defender es la igualdad. Se tiene que garantizar la oportunidad de llegar al conocimiento y vencer la educación superior a todos por igual”.

Hay universidades que tienen carácter territorial, donde se pueden concentrar a través de las capacidades de residencia, que en ocasiones están ocupadas en la lucha contra la pandemia. Aunque algunas universidades ya han comenzado a recuperar esas capacidades, mencionó.

Por otra parte, es necesario preservar un claustro que tiene un grado de envejecimiento, que son vulnerables, aunque la mayoría está vacunado. “Necesitamos dar un margen antes de pasar a la presencialidad”.

Las universidades han hecho este año 100 defensas doctorales y la semana pasada se hizo un corte en estas. “Aplicando alternativas virtuales, pero garantizando una alta calidad”.

La actividad de posgrado se ha logrado de una manera u otra, aunque con menor intensidad.

Algunas de las asignaturas impartidas durante el primer periodo no han concluido o falta el ejercicio final, pero se hará.

Quedará priorizar la culminación de estudios. De manera tal que lleguemos a enero con la culminación de estudios de todos los estudiantes que terminan y que puedan incorporarse en enero a su actividad laboral.

El director de pregrado del Ministerio de Educación Superior, Reynaldo Velázquez.

El director de pregrado del Ministerio de Educación Superior, Reynaldo Velázquez, inició su intervención en el espacio televisivo comentando los principios de formación que guiaron la modelación del proceso de continuidad de estudios.

Hasta ahora el predominio ha sido la educación a distancia que, si bien nos ha permitido avanzar, nos dejó un grupo de retos a trabajar sobre todo en el trabajo metodológico, reconoció.

Estos desafíos hay que asumirlo porque con el paso a la presencialidad la educación a distancia no cesará, sino que se combinará con la enseñanza presencial y algunas actividades semipresenciales.

En segundo lugar, Velázquez advirtió sobre la necesidad de un trabajo de atención individualizada en función de las características de cada estudiante.

La educación superior en los últimos dos años -dijo- ha tenido el marcado y creciente impacto de un grupo de factores, entre los que se destacan: el tiempo prolongado sin actividades presenciales y sin la influencia educativa de las instituciones y organizaciones en los estudiantes, las disímiles tareas desarrolladas en condiciones de riesgo por una parte de la comunidad universitaria, las limitaciones para la participación en las tareas de impacto de una parte considerable de los estudiantes, la presencia de la fatiga pandémica y el impacto de la crisis económica en las condiciones de vida del pueblo.

Según el director de Pregrado, lo anterior exige profundizar en el diagnóstico integral de los estudiantes universitarios para identificar los que requieren una atención diferenciada. Todo ello en aras de favorecer un desempeño académico satisfactorio e incrementar su sentido de pertenencia y compromiso.

Otro elemento importante de cara al reinicio del curso es la combinación del trabajo académico con la influencia ideo política.

De acuerdo a Velázquez, en el reinicio de las actividades se deben combinar aquellas vinculadas al proceso académico con la consolidación de espacios para la participación en tareas de impacto, tanto en la institución como en la comunidad.

Asimismo, se deben implementar las acciones diseñadas en las estrategias para la recreación sana con actividades atractivas para los jóvenes y que cumplan con las medidas higiénicas de cada fase.

A partir del reinicio del curso deben incrementarse, además, la orientación, ejecución y el control del trabajo independiente.

Tomando en consideración la experiencia del proceso docente en la modalidad a distancia, debe incrementarse la orientación de trabajo independiente sobre la base del trabajo científico metodológico de los colectivos pedagógicos a todos los niveles.

Teniendo en cuenta estos principios, comentó, el periodo de tránsito debe desarrollarse entre septiembre y octubre. “Continuaremos desarrollando tareas de impacto y el proceso docente a distancia con un tránsito gradual hacia la presencialidad, que estamos estimando sea para noviembre”.

Muchos se preguntan si no saldrá un elemento normativo o una resolución para definir el próximo período. “Porque la Resolución 3, que se emitió a principios de año para regular cómo se desarrollaría el proceso docente durante el 2021, estableció que se modificaría en función de las características epidemiológicas de cada institución y territorio”.

A partir de esto, “el curso comienza el 6 de septiembre con un periodo de tránsito (septiembre y octubre) en la modalidad de educación a distancia y se irá incorporando la presencialidad de manera gradual en función de las condiciones de cada uno de los territorios”.

En este periodo se desarrollarán intercambios sistemáticos de directivos y profesores en los municipios de residencia, donde participan todos los estudiantes de la educación superior que radican en el municipio, independiente de la universidad a la que pertenezcan.

No obstante, las universidades que tengan condiciones de infraestructura, en condiciones de igualdad para todos los estudiantes y con una situación epidemiológica favorable, pueden iniciar antes de noviembre la actividad docente con un mayor nivel de presencialidad.

Asimismo, anunció que el inicio del segundo período se proyecta con presencialidad en noviembre de 2021 y hasta marzo, “aunque hay universidades que han avanzado tanto que ya desde septiembre estarán en el segundo periodo”.

El énfasis, dijo Velázquez, estará en la realización de evaluaciones pendientes, sistematización de contenidos importantes, atención a estudiantes con dificultades en el acceso, desarrollo de asignaturas del segundo período con ajustes curriculares y/o de períodos anteriores.

Recordó que, durante el curso anterior, asignaturas que tenían algún tipo de complejidad práctica se postergaron para el actual. “Sin comprimir contenido, con el respeto de las esencias de cada una de las profesiones, ahora se retomarán”.

Como se ha ido avanzando en la definición de los temas y en la ubicación laboral anticipada, ya la vinculación con su futuro desempeño laboral está establecida. “Quedan algunas asambleas de ubicación laboral por precisar, muchas fueron de manera virtual y algunos estudiantes han exigido que se hagan de modo presencial, así que cuando llegue el momento se harán”.

Pero ya hay una orientación y, además, los estudiantes tienen definidos sus temas, insistió.

El funcionario recalcó que se mantienen vigentes las mismas variantes del año pasado: desde eximir de la culminación de estudios a los estudiantes que tenían una trayectoria destacada, hasta otras alternativas organizativas que no se utilizaban de manera tradicional.

Se prevé que la mayoría de los estudiantes terminen este proceso en diciembre para que se incorporen a su trabajo. Mientras, los técnicos superiores tendrán un tratamiento diferente, porque son estudiantes que no han tenido la oportunidad de hacer las prácticas de su ejercicio final.

En este periodo, aún con medidas de distanciamiento físico, la presencialidad será relativa pero se priorizará el primer año. El resto de los años continuará con una combinación de actividades presenciales con semipresenciales y/o a distancia, puntualizó.

No obstante, el segundo año también tendrá un tratamiento especial, porque tuvieron un primer año en condiciones de pandemia. “La prioridad es lograr la máxima presencialidad de primer y segundo año”.

Se propone también el desarrollo de un curso propedéutico para primer año en carreras seleccionadas que así lo requieran. Además, se potenciará la ubicación anticipada y la práctica laboral.

Con respecto al proceso de ingreso a la Educación Superior, Velázquez dijo que estaba previsto en la modelación anterior para febrero de 2022, pero esto debe ajustarse en función de la modelación que realice el Mined para la culminación del duodécimo grado.

El curso 2022 se propone de abril a diciembre de 2022 (ocho meses), anunció.

Respecto al recorrido realizado por las diferentes universidades del país, el funcionario explicó que se chequeó la implementación de los ajustes a la modelación del curso académico 2021.

Se comprobó que el 100% de las universidades iniciaron el curso 2021. Además, se avanzó de manera significativa en las asignaturas del primer periodo iniciándose al menos el 80%.

“Hay un 20%, sobre todo de primer año, que no se hicieron porque se estaba esperando a la presencialidad y otras que requerirían técnicas y de laboratorio”.

De las que se iniciaron, se culminó el contenido en el 100% de las iniciadas y se logró cerrar con la evaluación final el 25% de estas. “Todavía requerimos evaluar mucho en la educación a distancia. Quedan pendiente entonces para septiembre u octubre o para cuando inicie la presencialidad, según lo estimen las universidades”.

Un reclamo importante de los estudiantes de primer año ha sido iniciar ya con las actividades académicas de su currículum profesional. A partir del 6 de septiembre, todas las universidades tienen previsto iniciar actividades a distancia con asignaturas que puedan desarrollarse de esta manera.

De igual modo, en el recorrido se constató que las universidades del Mes -excepto Pinar del Río- están listas para reiniciar el curso el 6 de septiembre. De ello se exceptúa la Universidad Central de las Villas, que lo hará el 11 de septiembre.

Las visitas también permitieron identificar los estudiantes con dificultades en el acceso a las plataformas educativas. Aunque en el primer periodo se aplicaron alternativas para hacerles llegar la información académica para su autopreparación, se encuentran en desventaja con respecto a los demás.

Al respecto, se prevé mantener la atención individualizada de manera que se favorezca un mejor resultado docente en estos estudiantes. De igual forma están previstas las vías para la atención a los estudiantes de otras provincias en las universidades que poseen carreras de alcance nacional o regional.

En paralelo, se lleva adelante un proceso de revisión de los principales reglamentos y documentos que tienen que ver con la formación. “Un grupo de cambios importantes están condicionados por lo que hemos vivido y seguiremos flexibilizando cuestiones que trasladen más responsabilidad a la autoformacion del estudiante, menos paternalismo y más rigor”.

Anunció que tendremos premisas con respecto a esas transformaciones.

Durante el recorrido se constató también el papel de los centros universitarios municipales como coordinadores de la actividad de educación superior en el territorio.

En el futuro se desarrollarán muchas acciones de desconcentración de la actividad de la educación superior que van a ser asumidos por estos centros. Se adelanta la coordinación con las unidades docentes y entidades laborales de base.

Para llegar a la presencialidad plena, agregó, tendremos que esperar por el fin del trabajo en los centros de aislamiento. Esto llevará además un proceso de reparación importante.

“En el recorrido se constató el sentido de pertenencia y el compromiso de la comunidad universitaria, el enfrentamiento a la pandemia y el desarrollo de un curso académico 2021 con la calidad y rigor que se espera de la educación superior cubana”, concluyó.

Al intervenir en la Mesa Redonda de este jueves, el director de docencia del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Dr. Jorge González, se refirió a la continuidad del curso académico 2020-2021 en las carreras y programas de pregrado de las Ciencias Médicas a partir de la situación epidemiológica del país.

Además, en Ciencias Médicas también existe la enseñanza técnica media profesional y, por tanto, los que son menores de edad no se han vinculado. Esto marca diferencias.

Desde el punto de vista del desarrollo, también presentan particularidades. “Por ejemplo, al cierre del 31 de agosto tenemos ya graduados el 78,3% de los estudiantes que estaban en el año terminal. Hay una diferencia sustancial con las universidades del Mes, porque hemos tenido a la gente en el combate frente a la covid-19, formándose”.

Es importante entender que la concepción de la educación médica es diferente, por tanto los procesos son muy particulares.

“Cuando hablamos de la universidad, no hablamos de un edificio. Donde quiera que haya un centro de salud puede haber un proceso docente educativo. De hecho, tenemos 35 000 profesores distribuidos en hospitales, policlínicos, clínicas estomatológicas, hogares de ancianos, entre otras instituciones”, amplió.

Eso supuso una ventaja para mantener un proceso educativo que tuvo como prioridad garantizar que los estudiantes en años terminales concluyeran lo antes posible y se incorporarán a la batalla contra la enfermedad.

Es el caso de los jóvenes que concluyeron sus exámenes un día y al siguiente partieron a apoyar la compleja situación en Matanzas, sin tener siquiera un acto de graduación. “Felizmente, mañana estos egresados tendrán su acto formal y pasado mañana se trasladarán hacia Artemisa”.

En ese contexto, el curso 2020-2021 comenzó para las carreras y programas de formación de las Ciencias Médicas en octubre de 2020, lo que permitió que la mayoría de las Instituciones de Educación Superior adscriptas al MINSAP desarrollaran actividades teóricas y prácticas presenciales durante su primer semestre.

En algunas instituciones se concluyó de manera satisfactoria con los exámenes finales, y en otras se pudo avanzar bastante en sus asignaturas, pero sin terminarlas todas, con un comportamiento que no fue homogéneo en el país.

Ahora, una vez se complejiza la situación epidemiológica en Cuba, a mediados de enero de 2021, se decidió pasar a la educación a distancia en gran parte de las instituciones. Las asignaturas necesariamente presenciales fueron detenidas hasta tanto pudieran retomarse.

“Se decidió ir adelantando el calendario académico mediante el desarrollo de asignaturas que podían ser llevadas a la forma de educación a distancia. Se prepararon materiales y se elaboraron guías de estudio. Sobre la base de las indicaciones emitidas por la Dirección de Docencia Médica del MINSAP, cada universidad organizó dicho proceso según su situación particular, acompañadas de las orientaciones metodológicas precisas sobre cada asignatura y sus formas de evaluación”, destacó.

En mayo de 2021 se presentó en el Consejo de Ministros la concepción general estimada para el cierre del actual curso escolar 2020-2021 y la proyección del inicio del curso 2021-2022 (curso 2022 para el nuevo ingreso), según los pronósticos que existían para ese momento del comportamiento de la epidemia en el país.

Al aprobarse, fue informado oportunamente a cada institución de educación superior, así como a la población en general.

En la modelación aprobada se planteaba continuar avanzando en el proceso de formación de la educación superior a través de la modalidad de educación a distancia, para todos los tipos de cursos (carreras y programas de formación de ciclo corto y la formación técnica), en particular en aquellas asignaturas con menores requerimientos tecnológicos y sin actividad práctica.

En ese momento -apuntó González- se previó un segundo periodo, que debía comenzar en septiembre de 2021. Según los pronósticos de entonces, se podrían retomar las actividades presenciales y semipresenciales.

“Se planteó un particular énfasis en los alumnos de nuevo ingreso, quienes hasta ese momento no habían desarrollado asignaturas propias de su profesión, lo que les generaba mucha ansiedad”.

La modelación priorizó además la inserción en los escenarios de trabajo, para lograr habilidades necesarias en Ciencias Médicas. Se mantuvo el criterio de dar un tratamiento diferenciado a los alumnos de año terminal para garantizar la culminación de sus estudios, siempre que se pudiera hacer con la calidad requerida.

En ese momento también se planificó un mes de vacaciones para los alumnos: el 50% en el mes de julio y el otro 50% en el mes de agosto.

El Dr. Jorge González puntualizó que pudo cumplirse en algunas universidades de Ciencias Médicas, pero no fue posible en todas, dada la compleja situación que presentaron algunas provincias a partir de junio y julio.

Al complejizarse el escenario epidemiológico del país, los expertos estiman un mes de septiembre complejo. Como consecuencia, la modelación aprobada en mayo tuvo que ajustarse.

El calendario académico previsto, en particular el retorno a las actividades presenciales en los servicios, variará en correspondencia con la situación particular que presente cada territorio”.

Al referirse a la continuidad y cierre del curso académico en Ciencias Médicas, el director de docencia del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Dr. Jorge González, puntualizó elementos esenciales.

Destacó el comportamiento actual de la situación epidemiológica en el país y en cada territorio; el avance en el esquema de vacunación nacional y la posible presencia de nuevas cepas; la utilización de las diferentes modalidades de estudio, presencial, semipresencial y a distancia en la planificación docente, según las condiciones epidemiológicas variables en cada territorio; así como la situación actual del proceso docente educativo en cada institución de educación superior adscritas al MINSAP en el país.

Se prevén alternativas, según la disponibilidad existente para su desarrollo.

En cuanto al reinicio y continuidad del curso académico, González insistió en la necesidad de priorizar las actividades de enfrentamiento a la situación epidemiológica en el país en función de proteger y preservar la salud de la población.

Señaló que el reinicio de las actividades docentes no puede implicar que los estudiantes abandonen las actividades que realizan en el enfrentamiento a la pandemia.

En ese sentido, la planificación docente tendrá en cuenta el tiempo destinado a estas actividades.

En esa línea, las estrategias docentes para la continuidad del curso fueron conciliadas con las direcciones provinciales, territoriales e institucionales de Salud. Además, fueron evaluadas por el Grupo Temporal de Trabajo, diferentes autoridades de cada territorio y las organizaciones juveniles (FEEM, FEU y UJC).

El director de docencia del MINSAP enfatizó, entre otros de los principios para el reinicio del curso, la calidad y el rigor necesarios en todos los procesos docentes que se desarrollen.

Por tanto, es un requisito que los estudiantes adquieran las habilidades prácticas concebidas para cada momento en sus planes de estudio, y alcancen los objetivos declarados para superar cada año académico y/o graduarse.

Por ejemplo, si en lugar de estar en una sala de un hospital, el estudiante evalúa pacientes ingresados en el hogar, no hay justificación para que no se haga como corresponde el interrogatorio, el examen físico y todo el método clínico que debe ser parte de la adquisición de sus conocimientos y habilidades, detalló.

De igual forma, en el caso de los procederes de enfermería y el trabajo de laboratorios, sea en un hospital habitual, uno de campaña, dentro de la institución de salud concebida para ello o en los centros habilitados para tales fines.

“Estas nuevas condiciones deben entenderse como una forma de adquirir conocimientos y es el de estar preparado en la vida para enfrentar las contingencias. No como una justificación para no desarrollar las habilidades necesarias o no hacer bien las cosas”.