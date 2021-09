Avanza la vacunación masiva en Cuba: ¿Cuáles son los próximos pasos?

La Dra. Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap, comentó que ha sido un camino corto, pero intenso. “Nos queda la recta final. Los desafíos han sido grandes, pero vemos lo que hemos ido alcanzando”.

Recordó que, según datos internacionales, los países de bajos ingresos apenas llegan al 1.8% de su población vacunada con al menos una dosis. Paralelamente, los países de elevados ingresos ya no solo han vacunado a una gran parte de la población, sino que están pensando en dosis de refuerzo.

Citando datos de Our World in Data, informó que Cuba ha administrado 14 600 000 millones de dosis, “y con lo que va a pasar en los próximos días, muy rápido vamos a llegar a los 15 000 000 y seguiremos.

“Han sido muchos los compañeros y científicos que han participado en todo el proceso de vacunación, y también las enfermeras y otros profesionales que vacunan”, dijo, y destacó la velocidad en la vacunación en el país, en el tiempo desde que comenzó ese proceso.

Recordó que hay países más ricos que comenzaron a vacunar sobre diciembre, y otros en enero y febrero. Cuba comenzó el intensivo de vacunación el 12 de mayo.

“Cuba está punteando con el número de dosis diarias administradas, que, además, cuadriplica y más el número de las dosis diarias del mundo. A partir de hoy, la aceleración que le vamos a dar al proceso de vacunación va a ser algo que quedará para la historia del país. Vamos a lograr en un mes y un poco casi lo que hemos hecho desde mayo hasta ahora. Lo podemos hacer y lo vamos a hacer”, aseguró, al resaltar que se han conjugado las capacidad productivas con las organizativas.



“Algunos preguntan por el porcentaje de vacunados entre la población general. Hemos administrado prácticamente todas las vacunas que ha entregado la industria biotecnológica cubana, la cual está haciendo historia. Es una hazaña lo que ha hecho”, agregó.

Agradeció a Encomed, la empresa distribuidora de BioCubaFarma.“Sus trabajadores han hecho heroicidades. Llegando al último rincón de los municipios y territorios. Nunca han dicho ‘no se puede’”.

Cuba aparece en las estadísticas con poco más del 51% de su población con al menos una dosis administrada, aunque ya hoy supera el 52%, precisó la directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap.

“Pinar del Río terminó hoy sus terceras dosis. Algunas cabeceras provinciales están terminando entre hoy y mañana. En los próximos días va a haber un número importante de personas vacunadas con tres dosis. No estamos haciendo competencia, quisiéramos que se acelerara en todos los países del mundo, porque la vacunación tiene que ser a nivel mundial; si no es así, no surte efecto buscado”, afirmó.