Asisten Raúl y Díaz-Canel a última jornada, según cronograma, del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura

Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución Cubana, y del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició la última jornada, según cronograma, del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Este sábado, los diputados analizarán la situación actual y las perspectivas del sistema energético nacional, así como el comportamiento de la economía en el primer semestre del año 2023, y la liquidación del Presupuesto de 2022.

También aprobarán los organismos y gobiernos provinciales que rendirán cuenta en diciembre ante la ANPP, y los que serán objeto de alta fiscalización; además de ratificar los acuerdos y decretos-leyes aprobados por el Consejo de Estado.

EN EL ESFUERZO CONSTANTE ESTÁ LA RECUPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) y en especial la Unión Eléctrica (UNE) han estado trabajando para lograr la recuperación de la disponibilidad de las capacidades de generación, tanto de los motores de la generación distribuida como de las plantas térmicas, con el objetivo de minimizar o eliminar las afectaciones.

Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas

En la última jornada de trabajo de la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura, Vicente de la O Levy, titular del Minem informó que se ejecutaron varias acciones como la recuperación de la unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Máximo Gómez de Mariel –afectada por el incendio en la unidad 7–, la que actualmente opera de forma estable y es una de las mejores unidades del sistema.

Añadió la ejecución exitosa de los mantenimientos a las unidades número 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez de Felton, en Holguín; la 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la 6 de la CTE 10 de Octubre de Nuevitas, esta última no ha logrado operar con estabilidad.

De la O Levy expresó que también recuperaron 300 megawatt (MW) en los emplazamientos de generación distribuida de Mariel y Moa, que al inicio de su intervención solo aportaban 10 MW, incorporaron la potencia adicional de la generación móvil en el Oriente del país, así como el incremento de la generación en Energas, a partir de la terminación de dos pozos de gas, que han permitido incrementar la producción en más de 400 000 metros cúbicos diarios.

Resaltó que, todas estas acciones de recuperación se ejecutaron en un contexto de recrudecimiento sostenido del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de EE. UU. hacia Cuba y la inclusión de la Isla en la arbitraria lista de estados patrocinadores del terrorismo.

RESULTADOS Y DEFICIENCIAS

De los resultados de los mantenimientos, el titular de Energía y Minas informó que, con el incremento de la capacidad de generación, a partir del mes de mayo, se han disminuido las afectaciones en 35 % menos que en igual periodo del año anterior. En la primera semana del mes de julio de 2022 el déficit superaba los 35 900 MW/hora (MWh) y en igual fecha de 2023, la afectación fue de 1 290 MWh, acotó.

Foto:

Sin embargo, reconoció existieron incidentes y errores que conllevaron a la desconexión total del sistema cuatro veces en menos de diez días, a consecuencia de incendios bajo las líneas de transmisión, malas operaciones, entre otras causas.

En respuesta a lo anterior, De la O Levy, declaró que la UNE implementó un plan de limpieza y recuperación de las trochas bajo las líneas de transmisión y en el despacho nacional de carga se recalcularon los límites de transferencia para proteger al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de imprevistos.

Además, mencionó que ha existido una disminución de la disponibilidad de los grupos electrógenos de diésel, como resultado de la falta de financiamiento para los mantenimientos y reparaciones oportunas. Asimismo, en correspondencia con lo pactado en los contratos, se retiraron dos patanas, que aportaban 170 MW, apuntó.

AUMENTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El Ministro de Energía y Minas manifestó que en los últimos años se ha evidenciado un incremento en la máxima demanda, en el presente año aumentó 104 MW con respecto al anterior.

Este aumento de la demanda, sentenció, está directamente relacionado a un crecimiento del consumo eléctrico y por ende de combustible; evidenciado en un incremento del consumo de combustible diésel de 49 903 toneladas más que en 2022.

Precisó que este aumento del consumo eléctrico está dado por la introducción de más de cuatro millones de equipos electrodomésticos, la inestabilidad del suministro del gas licuado de petróleo (GLP), el surgimiento de nuevos actores económicos y el incremento de consumo por la demanda reprimida sobre todo en el sector industrial.

Foto:

El titular del sector indicó intensificar las medidas que permitan reducir la demanda, de manera que el uso eficiente y racional de la energía sea lo que prevalezca.

IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES

De la O Levy puntualizó que el combustible importado en el país ha ido disminuyendo por años, de 5 900 000 t en el 2018 a un estimado que, de mantenerse la tendencia, concluirá el año 2023 con una importación de 3 800 000 t.

Agregó que este año se han importado 35 000 t de diésel menos que en igual periodo del año anterior.

También, subrayó se han enfrentado problemas logísticos en la distribución del combustible, por la baja disponibilidad técnica de los carros cisternas de la Empresa Cuba Petróleo (Cupet); dificultades en la transportación por ferrocarriles y la logística de los buques por retenciones financiera de estos.

Sin dudas, destacó el titular de Energía y Minas, el cumplimiento de estas acciones está permitiendo cubrir la demanda en el verano pues, aun cuando pudieran ocurrir salidas imprevistas de las plantas de generación térmica que provocan algunas afectaciones al servicio, las condiciones para este verano son de muchas menos que el año anterior.

Concluido agosto, la tarea de mayor complejidad y compromiso estará en ejecutar las acciones que permitan finalizar el año 2023 y enfrentar el 2024 en una mejor condición, sentenció.

Es preciso puntualizar que el SEN no es solo generación, sino, además, transmisión, distribución y comercialización, que están impactadas también por la difícil situación financiera que atraviesa nuestra economía y en el caso de la comercialización, la falta de metrocontadores ha generado una afectación directa en parte de la población, que ha requerido instalar metros de 220 volt y la instalación de nuevos servicios, enfatizó.

Sobre la compleja situación de los transformadores, la máxima autoridad del Minem explicó que más de mil fueron destruidos, por lo que, para minimizar estas afectaciones a la población, se decidió, además de tomar de la Reserva Estatal, utilizar aquellos que estaban en centros de la economía para instalarlos y dar servicio al pueblo.

Recientemente, con la entrada de varios recursos, estos transformadores están siendo repuestos paulatinamente, con prioridad para sectores estratégicos como la agricultura.

Resulta importante señalar que en nuestro país solo existen 2 479 viviendas que no reciben electricidad por ninguna vía; el 99.9 % de los hogares recibe servicio eléctrico, la mayoría conectados directamente al Sistema Eléctrico Nacional y una pequeña cantidad por tendederas, minihidroeléctricas, grupos electrógenos de comunidades aisladas y sistemas solares fotovoltaicos.

FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA

«Tenemos total convicción de que la estrategia para el desarrollo del sistema eléctrico y nuestra economía tiene como base las fuentes renovables de energía (FRE) y la eficiencia energética» precisó De la O Levy.

Sintetizó que hoy existen 333 MW instalados de energías renovables, cuyo impacto ya se puede apreciar en la generación, sobre todo en el mediodía.

La potencia instalada –dijo– es equivalente a cubrir en el pico del mediodía aproximadamente el consumo de 300 000 viviendas y como promedio, con las FRE se generan diariamente 1 450 MWh, que equivalen al consumo de 230 000 hogares. El ahorro promedio se estima en 250 toneladas de diésel diarias.

En las condiciones actuales, aseveró, además del empeño de garantizar la recuperación de las capacidades térmicas de generación, nuestros esfuerzos deben y están concentrados en avanzar en la transición de nuestra matriz energética hacia las FRE.

Foto:

DE LAS PREOCUPACIONES DE LOS DIPUTADOS

Ante el cuestionamiento de una diputada sobre la Política de cocción, el titular de Energía y Minas afirmó que no se están haciendo nuevos contratos de GLP porque la capacidad de producción ya está cubierta, aunque ciertamente está por debajo de la demanda.

Abordó como la otra problemática la falta de cilindros –balitas– que también está afectando la distribución, ya que existe un déficit para la comercialización de 500 000 balitas. A pesar de haber presentado dificultades con el suministro de gas, dijo, en los últimos meses se ha estabilizado.

Argumentó que también se está ampliando la capacidad de extracción de gas en los pozos de Energas que, paulatinamente permitirá ampliar el servicio de gas manufacturado, además de la reanimación de la producción de equipos electrodomésticos de cocción eficientes, detenido desde 2019 por cuestiones de financiamiento.

El diputado por Las Tunas, Eraldo González Arias, llamó a revisar la incorporación de los nuevos actores de la economía al consumo del SEN, con el propósito de lograr una distribución de la energía más equilibrada y justa, en función de nuestros problemas económicos, pues buena parte de la industria nacional se encuentra paralizada por motivos de garantizar la electricidad.

En este sentido, De la O Levy señaló que el sector residencial no ha aumentado el consumo, sino que el incremento se registra en un limitado sector de alrededor de 600 000 personas que sí hay que revisar y evaluar.

También refirió que, este aumento de consumo provoca la rotura de transformadores que no tienen la capacidad para aguantar estas cargas y que al afectarse y tener que realizar el cambio provoca apagones mucho más largos.

Ejemplificó que han existido noches donde se han roto 21 transformadores y se ha podido paliar la situación gracias a la reanimación de la industria en este sentido.

Sobre el comportamiento de La Habana, territorio que más consume energía eléctrica en el país, su Gobernadora y diputada Yanet Hernández Pérez indicó que se ha estado trabajando, sobre todo, con las personas que tienen un sobreconsumo.

Agregó que también se trabaja en función de atender los problemas ocasionados por las dificultades de generación en el sector estatal y en el residencial.

Informó que en la última semana se registró una afectación en la capital de más de 50 transformadores rotos, a partir del sobreconsumo que hay en el sector residencial, lo cual ha conllevado a recurrir a transformadores del sector estatal, específicamente de empresas, lo que ha impactado en la producción de recursos.

Asimismo, señaló que las afectaciones en las redes soterradas de los municipios de Centro Habana y Habana Vieja han traído como consecuencia dificultades también en el abasto de agua, debido a que no se pueden poner los motores en los edificios altos.

Precisó, se ha organizado todo lo relacionado con el levantamiento de cuáles son los lugares donde más se gasta y menos se ahorra. Se ha llegado a estos espacios con intercambios de los delegados con esas personas, a nivel de circunscripción, explicando la situación y qué se debe hacer para evitarlo.

El diputado de La Habana, Mario Castillo Salas, director de la Empresa Eléctrica de La Habana, significó que en los municipios de La Habana Vieja y Centro Habana se incrementa la demanda de manera semanal, debido al surgimiento de nuevos negocios privados – hostales y restaurantes – para los cuales se está proponiendo colegiar la demanda para lograr una menor afectación.

La diputada capitalina Anneleisy Azcuy Robaina, se interesó por la estrategia a seguir para garantizar el fluido eléctrico a las más de 2 400 viviendas que hoy no reciben el servicio por ninguna vía.

Al respecto, el ministro de Energía y Minas explicó que la estrategia, a corto y mediano plazo, es instalar sistemas solares fotovoltaicos con baterías que es mucho más efectivo y pueden trabajar muchas más horas que los grupos electrógenos de montaña, que solo hoy están trabajando desde cuatro horas y limitados por el tema de los combustibles.

Magda Ileana Pérez Matos, diputada del Cerro y presidenta de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la ANPP, comentó las recomendaciones derivadas del análisis de dicha junta al Minem sobre su gestión:

-Reforzar el cumplimiento de los procedimientos y el sistema de trabajo para evitar los errores de operación y la ocurrencia de incidentes o hechos que afectan la operación segura del sistema eléctrico nacional.

-Proponer acciones y normas requeridas para la regulación de la demanda y el consumo de portadores energéticos, así como el uso eficiente de los mismos.

-Diseñar de conjunto con el Ministerio de Economía y Planificación un programa que garantice el cumplimiento de participación de las energías renovables en la matriz de generación.

-Desarrollar una campaña integral de comunicación dirigida a reducir la demanda y el consumo de electricidad en todos los sectores.

-Presentar a la Comisión de Industria, Construcciones y Energía el estado de avance de la estrategia de recuperación del SEN en la reunión de trabajo de diciembre del presente año.

EN LA ECONOMÍA, CUBA TAMBIÉN VENCERÁ

Foto:

La recuperación gradual de la economía no alcanza aún el ritmo necesario, informó el vice primer ministro Alejandro Gil Fernández, titular del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), a los diputados sobre la marcha de la economía al cierre de 2022 y primer semestre de 2023.

Por ello, instó, se requiere avanzar con más celeridad en las medidas que están vinculadas con la captación de ingresos en divisas; el aumento de las producciones nacionales; el control de la inflación; la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y de los combustibles, y el ordenamiento de las relaciones entre los diferentes actores económicos, entre otras prioridades.

«El Gobierno no está detenido», dijo. En todas estas áreas se trabaja y existen medidas concretas en cuya implementación se avanza con un abordaje científico.

Para el segundo semestre del año, el esfuerzo principal en la estrategia de la recuperación económica y social, deberá concentrarse en:

– Adoptar las medidas en el sistema empresarial y a todos los niveles, con la participación de los trabajadores, para asegurar el cumplimiento del plan de exportaciones del año.

– Priorizar las medidas que permitan incrementar los ingresos en divisas.

– Priorizar la atención a personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad bajo el principio de que nadie quedará desamparado.

– Realizar, en cada municipio, los balances de producciones y demandas de alimentos.

– Implementar incentivos para la importación de materias primas e insumos para producir en el país.

– Ordenar las relaciones del sector estatal y no estatal de la economía asegurando el desarrollo económico y social del país en beneficio del pueblo como fin supremo.

– Priorizar las medidas del Programa de Estabilización Macroeconómica, con incidencia directa en el control de la inflación.

LIGERO CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA EN 2022

En el Plan de la Economía del año 2022 se proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes del 4 %, cifra que se ajustó a un 2 % en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular del mes de diciembre de ese año y a partir de los resultados de los que ya se disponía.

Concluidos los cálculos, el crecimiento resultó de 1,8 %, «muy ligero», lo que se enmarca en un proceso paulatino de recuperación desde mediados de 2021, resaltó Gil Fernández.

Foto:

Este comportamiento se sustenta en el control alcanzado de la COVID-19, la recuperación iniciada del turismo; la progresiva dinamización de algunas actividades productivas y de servicios; de los niveles de exportación de bienes; de los servicios sociales de salud pública, educación, cultura y deporte; el aumento del empleo y la ampliación y diversificación de los actores económicos.

El impacto del bloqueo de EE. UU. contra el pueblo cubano, que constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo, afecta la dinámica de crecimiento económico del país, consta en el informe.

El PIB por sectores refleja una recuperación asimétrica, ya que se concentra, fundamentalmente, en las actividades asociadas al turismo, las comunicaciones y los servicios sociales, mientras que las actividades relacionadas con la producción de bienes primarios (agricultura, ganadería, pesca) y secundarios (industria manufacturera, azucarera) continúan decreciendo.

En general, aun cuando desde el año 2020 se acumula una recuperación del 3.1 %, la economía se encuentra un 8,2 % por debajo de los niveles de actividad alcanzados en 2019, tenemos una brecha que es bastante amplia, sobre todo en las actividades productivas.

Es por lo tanto insuficiente la recuperación alcanzada en estos últimos dos años, tanto por su magnitud, como por su estructura, ya que las actividades productivas decrecen, lo que incide en la disminución de la oferta y, por ende, en el crecimiento de los precios, comentó.

De forma general, explicó que la economía creció en un 1.8% pero además de ser ligero y no expresarse en una mejora de la calidad de vida de la población, es asimétrico.

«Las medidas de fomento productivo, incremento de incentivos a la producción, de recuperación de niveles de actividad, son las que nos van a conducir a fortalecernos y salir adelante», señaló.

COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2023

Entre los elementos principales del Plan de la Economía, se encuentra el ingreso en divisas que tiene previsto captar el país por las exportaciones de bienes y servicios y que constituye la principal fuente para financiar los gastos previstos en el plan.

Al cierre del primer semestre, explicó el Vice primer ministro, los ingresos en divisas por concepto de exportación de bienes y servicios ascienden a 1 282 millones de dólares, lo que representa una ejecución del 35,7 % del plan del año y 94 millones de dólares menos que lo previsto. Tenemos 44 millones de ingresos en divisas que hemos dejado de percibir, señaló.

Foto:

En el caso de las telecomunicaciones agregó que existe un crecimiento del nivel de facturación y venta favorable a la economía en moneda nacional y un decrecimiento de los ingresos en divisas lo que, de forma general, incrementa su participación en el equilibrio monetario interno, pero decrece en el ingreso.

Sobre el turismo, cuya recuperación es vital para la economía, expresó que se aprecia una recuperación gradual con la llegada de 1.3 millones de visitantes, el 80 % de lo previsto en el plan, lo que representa el 51 % de lo alcanzado en 2019.

De forma general, explicó que el plan anual de exportaciones ronda los 3 587 millones de dólares, con un ingreso de promedio mensual en el primer semestre de 214 millones de dólares por lo que, en el segundo semestre, sería necesario exportar más del 50 %, «si mantenemos el ritmo mantenido no cumplimos el plan; lo que dejemos de ingresar por exportar afecta directamente los niveles de la economía».

Sobre las importaciones, el Vice primer ministro resaltó que estas alcanzan el 33.8 % del plan del año por un valor de 4 368 millones de dólares.

Del total de las importaciones por bienes y servicios, el 91.2 % las realizan entidades estatales y mixtas, y el 8.8 % por las formas de gestión no estatal, las que en su mayoría importan productos acabados.

En este escenario, dijo, hay capacidad productiva ociosa en el país –que no es lo mismo que obsoleto– que son competitivas y están paralizadas por falta de insumos y financiamientos de materias primas.

Por tanto, expresó que resulta vital que las políticas fiscales y tributarias logren incentivos para la importación de materias primas e insumos para la producción nacional, logrando un aprovechamiento de los recursos y capacidades ociosas, una reducción de costo y, con ello, mayor oferta y precios más asequibles.

UN ÚNICO SISTEMA EMPRESARIAL

Gil Fernández ratificó que en el país existe un único sistema empresarial para la producción de bienes y servicios, con el objetivo de satisfacer las demandas de la población y la economía.

El sistema empresarial estatal está compuesto por 1 874 empresas estatales, 270 sociedades mercantiles, 159 empresas filiales y 119 Mypimes estatales; concentrando el 92 % de las ventas netas, el 75 % de las exportaciones y emplea casi un millón y medio de los trabajadores.

Dentro de las transformaciones que se impulsan en las empresas estatales, se encuentra concluida la propuesta de tipología para su clasificación; se avanza en la determinación de los principios a aplicar según el tipo de empresa, y en los mecanismos de acceso a los recursos, gestión de la fuerza de trabajo, determinación de los salarios, formación de precios y las relaciones financieras con el Estado; inició con un grupo de empresas seleccionadas y se trabaja en la elaboración de la propuesta de Ley de Empresa.

Por otra parte, explicó que en el caso de los nuevos actores económicos, en el transcurso del año se aprobaron 1 875 Mipymes privadas y cuatro cooperativas no agropecuarias, que se estima han generado 29 561 nuevos empleos.

Gil Fernández agregó que los nuevos actores económicos se desempeñan, fundamentalmente, en los sectores secundarios y terciarios de la economía y solo el 1.2 % se dedica a actividades del sector primario.

Sin embargo, puntualizó, «más importantes que las cifras, es cómo se complementan y cómo un único sistema empresarial, con diversas formas de gestión, tributa a un fin común: el incremento de los bienes y servicios a la población a precios asequibles».

INVERSIÓN EXTRANJERA, INFLACIÓN, PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN MACOECONÓMICA E INVERSIONES

Referente a la inversión extranjera, el titular de Economía y Planificación explicó que, a pesar del bloqueo y la persecución financiera, hay 15 nuevos negocios, tres de ellos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, lo que representa seis más respecto al primer semestre de 2022 y al concluir el año se prevé incorporar 22 nuevos.

Al cierre de 2022, consta en el informe, la inflación general en el país alcanzó el 39 %, impulsado fundamentalmente por los precios de las categorías de alimentos y bebidas no alcohólicas, que experimentó un crecimiento del 63 %. «Este es el problema visible más complejo para la economía pues atenta contra la capacidad de compra del salario y el papel de la moneda nacional», precisó el Vice primer ministro.

Foto:

Por ello, acotó, tenemos que discutir y profundizar en las medidas a implementar que transitan, también, en el fomento productivo, las inversiones y la conducción de los actores hacia la producción en Cuba. «Tenemos las herramientas, pero debemos buscar cómo avanzar. El Gobierno trabaja día a día en función de resolverlo», expuso.

Es por ello que el Programa de Estabilización Macroeconómica tiene como principal propósito reducir la inflación y lograr un cambio convertible y estable. Esa iniciativa, agregó, se enfoca en una reforma fiscal, la recuperación del equilibrio monetario y el desarrollo del mercado cambiario, pues son áreas indispensables para lograr el avance en los demás componentes del Programa.

En medio de la situación, declaró, el país continúa invirtiendo recursos en diferentes programas como el hidráulico para la mejora del abasto de agua; en la industria alimentaria; en las transportaciones de pasajeros; industria energética y biofarmaceútica.

ATENCIÓN PRIORIZADA A LAS PERSONAS Y COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Como principio, en Cuba no queda nadie desamparado. En consecuencia, se mantiene la política del país de atención priorizada a las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.

– Entrega de artículos de primera necesidad, módulos de alimentos a 185 312 familias, módulos de cocción y otros artículos domésticos a 17 088 núcleos.

– Asignación de presupuestos para acciones de transformación en 1 180 comunidades que se priorizan.

– Ayuda económica para asumir el costo de la canasta familiar normada a 328 320 asistenciados y 33 814 pensionados.

– Asistencia social a domicilio que favorece a 13 857 personas sin apoyo familiar atendidos por 11 886 personas contratadas como asistentes sociales.

– Subsidios del servicio de atención a la familia (SAF) y para el pago del Consumo Eléctrico. – Perfeccionamiento de la labor de prevención y atención social.

De forma general, señaló el titular del MEP, «las medidas que hemos tomado y las que en lo adelante deberemos tomar, tienen riesgo». Señaló que necesitamos profundizar en ellas, avanzar en los consensos, explotar todas las fortalezas que tenemos e identificar los problemas y sus causas. «No es tiempo de diagnósticos, sino de hacer. Cada idea tiene que ser bien pensada y alineada con nuestro poder económico y social. Cuba nos une, nos exige y también, en la economía, Cuba vencerá», concluyó.

Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura

REVERTIR LAS DEFICIENCIAS DE LA EMPRESA ESTATAL SOCIALISTA

El diputado Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, al informar sobre los Acuerdos del Plan de la Economía discutidos previamente por esa Comisión, expresó la coincidencia de los diputados en el hecho de que la situación económica del país impacta desfavorablemente en la gestión de las empresas estatales, fundamentalmente por falta de financiamiento oportuno.

Consideró al respecto el parlamentario que existen reservas y problemas subjetivos que requieren mayor atención como, por ejemplo, aquellas entidades que tienen pérdidas o las que no cuentan con un plan de acción para revertir la situación, mientras que en otras los planes no son objetivos, ni se articulan con los indicadores de producción o financieros.

Martínez Suárez señaló aquellas empresas con utilidades que no logran los niveles planificados, afectando los aportes comprometidos con el Presupuesto del Estado en interés de reducir el déficit, que es una de las causas principales de la inflación.

Igualmente, se refirió a las entidades que, incluso con utilidades, no cumplen los indicadores físicos de producción previstos en el plan y que constituyen los bienes de consumo que deben destinarse a la población.

Asimismo, mencionó otros puntos evaluados durante el trabajo de la Comisión, como el hecho de que no se logran los necesarios encadenamientos productivos entre las empresas estatales y las formas de gestión no estatal, al no existir una institución que conduzca y regule los nuevos actores económicos, con el objetivo de asegurar el Plan de la Economía nacional y las interrelaciones entre estos y las empresas estatales.

Criticó también el diputado, que no se avanza lo suficiente y lo necesario en la transformación del sistema empresa estatal del país y, en particular, de los sistemas municipales en función de su autonomía y autogestión económica.

A partir de estos análisis, y teniendo en cuenta toda la evaluación, la Comisión propuso varios Acuerdos al Parlamento, como aprobar los resultados finales del Plan de la Economía correspondiente al año 2022 y al tema del Producto Interno Bruto, y la evaluación del primer semestre del año 2023, presentados en esta Asamblea.

Como segundo acuerdo y considerando la necesidad de realizar un esfuerzo decisivo en el segundo semestre del presente año, que permita alcanzar los objetivos y metas de la economía aprobados por la Asamblea, se propuso a la dirección del Gobierno organizar y adoptar un Plan de acción extraordinario, que implique a todos los organismos y provincias, en el interés de alcanzar los objetivos del Plan 2023, e incluya los problemas señalados desde la Comisión Permanente.

«No se trata de ir al objetivo de lo que debemos lograr en el segundo semestre, sino de cómo lo vamos a hacer, qué prioridades vamos a darle, qué nivel de organización, qué es lo que tiene que hacer cada Ministerio sobre todo en los indicadores o producciones que generan divisas para la economía del país», aseveró Martínez Suárez.

Por último, se consideró que los resultados de esas acciones extraordinarias sean informados por el Ministerio de Economía y Planificación, junto con la presentación del Plan de 2024, en la próxima Sesión Ordinaria de la Asamblea, en diciembre.

El diputado de Ciego de Ávila, José Carlos Cruz Sandoval, director de los Joven Club de Computación y Electrónica se refirió a la necesidad de potenciar el desarrollo de la industria cubana del software, pues es un negocio que depende fundamentalmente de la generación de conocimientos, algo que es puntal en nuestro país.

Al respecto, Gil Fernández señaló que ciertamente este es un gran potencial que tiene el país y que está incorporado dentro del Macroprograma de Transformación Productiva e Inserción Internacional.

Sin embargo, coincidió que queda darle un mayor empuje, una mayor visibilidad, además de considerar que debe incluirse dentro de las líneas de trabajo que se plantean en el propio dictamen, en correspondencia con la propuesta realizada por la comisión de hacer un Programa extraordinario que atienda el tema de las exportaciones.

DÍAZ-CANEL: EXISTEN VARIOS EMPRENDIMIENTOS QUE HOY ESTÁN POTENCIANDO LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Por otra parte, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, comentó que el reconocimiento del sector no estatal para la producción agrícola data del Triunfo de la Revolución, cuando con la Ley de Reforma Agraria se les entregó tierra a los campesinos privados, por lo que en la producción de alimentos estos siempre han tenido singular protagonismo.

Sin embargo, –añadió– cuando se amplió este reconocimiento para otros ámbitos de la economía del país, ciertamente muchos actores se orientaron a otros espacios que no son la producción abierta.

No obstante, precisó que, sí existen varios emprendimientos que hoy están potenciando la producción de alimentos en un grupo de comunidades, con minindustrias, encadenados con diversos actores económicos para procesan industrialmente sus suministros.

El Jefe de Estado señaló que también hay otro grupo que han importado materias primas alimentarias y con eso se han podido utilizar capacidades que teníamos ociosas en la industria alimentaria, por ejemplo, en la producción de pan.

Resaltó que sería bueno buscar los datos de estas micro, pequeñas y medianas empresas que aportan en la producción de alimentos, pues este es un sector importante que impacta en la estrategia de desarrollo territorial.

Eulogio Pimentel Vázquez, diputado por Camagüey y vicepresidente del Grupo Empresarial BioCubaFarma, expuso varias líneas de acciones principales de este conglomerado biofarmacéutico para incrementar el tan necesario ingreso de divisas al país.

Se refirió el directivo a líneas de trabajo como el incremento de las exportaciones como principal fuente de ingreso, a la evaluación de nuevos socios comerciales y la búsqueda de estímulos a las exportaciones de bienes intangibles, a través de la capacidad de generación de patentes de la organización.

También subrayó el trabajo del Grupo Empresarial en materia de maximizar el uso de su esquema externo de empresas en el exterior para incrementar los ingresos, lo cual debe representar este año unos 50 millones de dólares en ganancias; así como para facilitar la compra de materias primas y materiales, que en la situación actual de nuestro país resulta uno de los elementos de mayor complejidad.

El directivo subrayó igualmente la existencia de un proyecto para participar en el mercado de valores, el crecimiento en nuevas empresas mixtas dentro y fuera de Cuba, el rediseño de la concepción de contratación de las exportaciones para tratar de minimizar el ciclo desde el momento en que se exporta y se ingresa, y el fomento e intensificación de proyectos con organismos internacionales.

Reiteró Eulogio Pimentel que todos estos proyectos se realizan bajo la premisa fundamental de que no se exporta un medicamento que esté en falta en el país.

EL PRESUPUESTO DEL ESTADO COMO HERRAMIENTA QUE ASEGURA FINANCIERAMENTE LA VOLUNTAD DE AVANZAR

El desempeño presupuestario del año 2022 estuvo marcado por las tensiones financieras derivadas del limitado crecimiento de la economía en 1.8 % a precios constantes, alcanzado en un escenario de crisis económica global, caracterizada por el crecimiento de los precios internacionales, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el gobierno de Estado Unidos a Cuba.

Así expresó el titular del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Vladimir Regueiro Ale, al presentar la liquidación del Presupuesto del Estado 2022 en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En estas complejas condiciones, para una mejor administración y control de los recursos fue aprobado el Decreto-Ley 61, que actualizó las facultades del MFP para la redistribución de los recursos financieros, lo que permitió cubrir los déficits de financiamiento y demandas adicionales, requeridas en el transcurso del año, fundamentalmente de sectores sociales.

Los flujos de ingresos al Presupuesto del Estado alcanzaron los 245 020 millones de pesos, que representa el 101 % de cumplimiento del plan actualizado para el año.

Con estos recursos, dijo, fue financiado el 78 % de los gastos totales, indicador que expresa una discreta recuperación en relación con el año anterior, a la vez que demuestra la insuficiencia de las recaudaciones y la necesidad de potenciar los ingresos presupuestarios, esencialmente con el crecimiento de la actividad económica y el perfeccionamiento del sistema de control fiscal, para reducir gradualmente la condición deficitaria del Presupuesto.

Agregó que los ingresos tributarios, derivados de la aplicación de los impuestos, tasas y contribuciones, representan el 48 % de la recaudación total, lo que indica un crecimiento de su participación en la estructura general de ingresos.

«Aun cuando se registra un sobrecumplimiento de los ingresos planificados, no se alcanzan las cifras previstas de los impuestos sobre las ventas, sobre los ingresos personales, por la utilización de la fuerza de trabajo, determinados por el comportamiento de la circulación mercantil minorista, así como por el incumplimiento e indisciplinas tributarias de morosidad en el pago y la subdeclaración de los ingresos obtenidos y del personal contratado, con marcada incidencia en el sector no estatal, sobre los que no se ha articulado con la efectividad requerida el sistema de control fiscal», señaló Regueiro Ale.

Respecto a la gestión tributaria, el Ministro precisó que se ampliaron los servicios y facilidades a los contribuyentes, con el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que ha permitido orientar el pago de los tributos por las personas naturales en más de un 43 %, a través de los canales electrónicos.

Destacó que especial atención requiere la gestión de la deuda tributaria, que al cierre del año registró un importe de aproximadamente 1 600 millones de pesos y constituye una reserva de ingresos, para cuya recuperación debemos actuar con rigor y determinación.

GASTOS

En el periodo que se liquida los gastos presupuestarios ascendieron a 315 260 millones de pesos, el 99 % de lo aprobado donde lo social representan el 74 % de los gastos totales, como expresión de la prioridad en la atención al sostenimiento de los programas que aseguran los servicios básicos.

– Salud: representan el 26 %. A pesar de las limitaciones, se prestaron 99 millones de consultas médicas en la atención primaria, dos millones más con respecto a lo planificado para el año.

– Educación: 23 % del total del gasto social para el desarrollo del curso escolar de la educación prescolar, primaria, secundaria y media, superior y el funcionamiento de instalaciones educacionales

– Cultura: 3.2 % que permitió ofertas culturales, para el desarrollo de programas y jornadas conmemorativas, ferias y eventos, y la transmisión de radio y televisión.

– Deporte: 1.8 % dando prioridad a la participación y organización de los eventos deportivos internacionales, nacionales y de los territorios.

– Asistencia Social: 2.6 % para proteger a personas con insuficiencia económica y en situación de vulnerabilidad.

En medio de las limitaciones económicas del país, señaló, se incrementó el Presupuesto del Estado a la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Programa de Medio Ambiente que abarca el uso del Fondo constituido a estos efectos y gastos en la conservación de la flora y la fauna y del desarrollo genético.

En el caso de los presupuestos locales, sentenció el Ministro, donde se materializa una parte importante de los servicios básicos a la población, así como los programas de desarrollo integral de municipios y provincias, se registró un déficit de 45 281 millones de pesos, inferior a lo planificado como resultado del sobrecumplimiento de los ingresos y de la inejecución de los gastos en la actividad empresarial y de las inversiones.

«Los altos déficit en los presupuestos locales, requieren el diseño de programas específicos de medidas que conduzcan a recortar y superar la brecha fiscal, de insuficiencia de recursos propios para respaldar sus necesidades de gastos y con ello, alcanzar su autonomía financiera», sentenció.

Las transferencias del Presupuesto del Estado para la actividad empresarial significan el 16 % de los gastos totales. Destaca en la asignación de estos recursos que el 66 % se destina a subsidios aprobados a los precios minoristas de bienes y servicios de alta sensibilidad para la población, entre ellos, el subsidio a la tarifa eléctrica para el sector residencial y agropecuario; el subsidio a productos alimenticios para niños y dietas médicas a embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas; los subsidios a medicamentos, entre otros.

Regueiro Ale señaló que para el financiamiento de inversiones y otros gastos de capital se destinaron recursos fundamentalmente, en un 69 %, a financiar las inversiones de infraestructura en sectores estratégicos, como los programas de inversión de viviendas, de desarrollo hidráulico y hotelero, para la trasformación energética y de mejoramiento de las infraestructuras eléctrica y vial.

El Presupuesto del Estado aseguró la amortización de créditos bancarios obtenidos en años anteriores, para obras y equipos de infraestructura del sistema empresarial, en sectores del transporte, el turismo, electroenergético y en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Se asignaron, además, recursos para la recuperación de los daños provocados por los siniestros del Hotel Saratoga y el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, y fueron respaldados los gastos para atender las afectaciones generadas por el huracán Ian, incluida la bonificación del 50 % del precio de materiales de la construcción, para apoyar a los damnificados en la reparación y construcción de su vivienda, así como subsidios a las familias sin capacidad de pago.

«Estas acciones demandaron de conjunto, 1 029 millones de pesos, que confirman que aún en las peores circunstancias, nuestro sistema social prioriza la protección de la población», sentenció.

Por otra parte, aseguró, el balance de ingresos recaudados y la ejecución de los gastos presupuestarios determinan que el resultado de la liquidación del Presupuesto del Estado del año 2022 sea de un déficit ascendente a 70 376 millones de pesos, inferior al aprobado en 5 451 millones de pesos.

Si bien la ejecución presupuestaria se enmarca en los límites aprobados en la Ley 144, existen dificultades que conspiran contra la correcta utilización de los recursos financieros, y la capacidad de obtener mejores resultados. Superar estas deficiencias constituye una prioridad en las proyecciones de trabajo del sistema de Finanzas y Precios, y en cuya solución deben implicarse, responsablemente, todos los titulares de recursos presupuestarios.

El Ministro señaló que ya se ha iniciado el proceso de elaboración correspondiente al ejercicio fiscal 2024, trabajando con base en el estudio de los resultados alcanzados y en el análisis crítico y propositivo de soluciones sobre las limitaciones e insuficiencias que afectan la ejecución presupuestaria.

«Con este empeño y rigor en la disciplina financiera podremos fortalecer las capacidades del Presupuesto del Estado, como herramienta que asegura financieramente la voluntad clara y cierta del pueblo cubano de avanzar, con la conducción de nuestro Partido Comunista, en la construcción del Socialismo próspero y sostenible al que aspiramos», concluyó.