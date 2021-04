Ante nuevas variantes del SARS-CoV-2, ¿Cuál es la situación en Cuba y la potencial efectividad de las vacunas cubanas?

Efemérides: ∘ 9 Abril, 1878Si la víspera la columna española, pese a la superioridad numérica en hombres y armas no respondió al fuego y al combate que le presentó Maceo y su pequeña fuerza, fue porque no todos los oficiales españoles estaban dispuestos a secundar la estrategia de Arsenio Martínez Campos. El general Federico Ochando embistió con energía el nuevo campamento de Maceo en Caobal, Santiago de Cuba, a tal punto que las tropas cubanas, en retirada, y resistiendo con las secciones de tiradores, escalonadas entre maniguas y barrancos, pudieron escapar a un fatídico descalabro. Se iniciaba así una persecución tenaz e incesante de los españoles por el nuevo escenario. ∘ 9 Abril, 1895En esta fecha comienza Martí su segundo y último diario, el de campaña, conocido también con el título "De Cabo Haitiano a Dos Ríos", el cual culmina el 17 de mayo, dos días antes de su caída física. El original manuscrito fue entregado al Gobierno Revolucionario por los familiares del Generalísimo Máximo Gómez, junto con el archivo del que fuera considerado por sus propios enemigos como "el guerrillero más grande de América". ∘ 9 Abril, 1958En los primeros meses de 1958 la Dirección del Llano del Movimiento 26 de julio, estimó que estaban dadas las condiciones para desatar una huelga general revolucionaria en todo el país. No obstante, la jefatura del Ejército Rebelde se oponía a las acciones precipitadas en las ciudades, a una huelga, sin el apoyo armado necesario. Independientemente de su criterio, en aras de la unidad de acción contra la tiranía el 12 de marzo Fidel Castro lanzó un manifiesto al pueblo para convocarlo a la huelga general y cursó órdenes a los comandantes y jefes de frentes para que desplegaran acciones de apoyo a la huelga. El 9 de abril se realizaron acciones armadas en numerosas ciudades, aunque el despliegue más grande se realizó en la ciudad de Sagua la Grande. La huelga general no logró los objetivos propuestos; tuvo héroes y mártires como el joven líder Marcelo Salado. Su frustración fue uno de los reveses más serios de la lucha insurreccional. La tiranía desató entonces una feroz represión desde La Habana hasta la Sierra Maestra, pues llegó a creer que estaba a punto de aplastar a la Revolución, cuando lo cierto era que su final estaba próximo, pues su ciega soberbia no le permitió avizorar que un pueblo decidido a su liberación es capaz de recuperarse de cualquier revés. La sangre vertida contribuyó a precipitar los acontecimientos, que condujeron al país a la verdadera independencia.