Putin revela los principales objetivos de Rusia para la cumbre con Biden

Putin añadió que durante la reunión programada para el 16 de junio los líderes también discutirán las cuestiones de la estabilidad estratégica, los conflictos regionales, la cooperación económica y la ecología.

Según el presidente ruso, la reunión con Biden no será «en vano» si los países logran establecer vías de acción en diferentes ámbitos. «Si después de esta reunión creamos mecanismos para trabajar en todas estas áreas, me parece que ya sería bueno. Se podría decir que la reunión no fue en vano», resaltó.

Asimismo, el mandatario atribuyó la disminución de la retórica negativa de EE.UU. hacia Rusia a la creación de un entorno favorable para la cumbre en Ginebra (Suiza), según comentó en una entrevista con el periodista Pável Zarubin, en el canal Rossiya 1.

Entre otras declaraciones, Putin considera que se trata de una manifestación de «enfoque profesional» desde el lado estadounidense. «Nosotros, por nuestra parte, también lo hacemos», subrayó.

Cooperación económica

Además, el mandatario ruso manifestó que varias empresas estadounidenses quieren trabajar en Rusia, pero las sacan del mercado con ciertas prohibiciones. En su opinión, Washington y Moscú pueden cooperar efectivamente, incluso en el campo de la economía.

«El interés mutuo está ahí. Muchas empresas estadounidenses quieren trabajar con nosotros, pero les sacan de nuestro mercado, y dan paso a la competencia. ¿Pero acaso eso beneficia a la economía estadounidense?», preguntó Putin.

Estabilidad nuclear estratégica

Entretanto, Putin comentó que espera que la reunión con Biden cree las condiciones para una mayor discusión sobre la estabilidad nuclear estratégica.

Así, el jefe de Estado afirmó que la prórroga de EE.UU. del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como Nuevo START o START III, por un plazo de cinco años, manifestó el profesionalismo de Biden.

Según el presidente, la prórroga del acuerdo fue realizada «sobre la base de un análisis profesional de la situación en el mundo y en nuestras relaciones, en nuestros potenciales», al tiempo que la calificó como un «paso muy importante».

Por su parte, Rusia no ha dado ni un solo paso para empeorar las relaciones con EE.UU. en cuanto al tema de la seguridad, añadió Putin.

Para mostrar un ejemplo, citó cuestiones de seguridad sobre la colocación de sistemas de ataque de combate. «Aquí está [el caso de] Polonia y Rumania: los sistemas de defensa antimisiles ya están desplegados allí, y es posible poner sistemas de defensa antimisiles. Pero hemos retirado nuestra base militar de Cuba. Nosotros no lo hacemos, mientras que nuestros socios, desafortunadamente, están haciendo exactamente eso», subrayó Putin.

«Tengo muchas esperanzas, espero que esta reunión personal [con Biden] al menos cree las condiciones para que podamos discutir problemas de este tipo», señaló el líder ruso.

Cuestiones de ciberseguridad

La ciberseguridad es también uno de los temas de discusión más importantes, ya que los ‘hackers’ pueden desactivar sistemas completos, lo que «conduce a consecuencias muy graves», destacó el presidente ruso. Según sus declaraciones, Rusia estará lista para extraditar a los ciberdelincuentes a EE.UU. solo si el país norteamericano también extradita a los criminales a Rusia.

«Si acordamos la extradición de criminales, entonces Rusia, por supuesto, lo hará, lo haremos. Solo si la otra parte, en este caso los Estados Unidos, acepta lo mismo y extradita a los delincuentes relevantes a Rusia», subrayó. Destacó que tales compromisos se expresan en acuerdos interestatales relevantes, donde «las partes asumen ciertas obligaciones […] Y son abrumadoramente equivalentes. Ambas partes asumen las mismas obligaciones», reiteró.