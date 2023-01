Juez del Tribunal Supremo de Brasil ordena detención de ex Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro

Un juez del Tribunal Supremo de Brasil ordenó la detención de Anderson Torres, ex secretario de Seguridad de Brasilia y ex ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y una figura muy cercana del ex mandatario de ultraderecha.