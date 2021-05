Irán valora victoria palestina en Medio Oriente

Efemérides: ∘ 23 Mayo, 1957La expedición, preparada por la Organización Auténtica con el objetivo de abrir un nuevo frente guerrillero en la Sierra Cristal, arribó por Cabonico, hoy provincia de Holguín. Al frente del grupo venía Calixto Sánchez White, ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial y líder sindical de la Federación Aérea. Desconocedores del terreno, extenuados y sin práctico, trataron de alcanzar las estribaciones de la Sierra Cristal. Acampados en Monte Santo fueron cercados por el Ejército de la tiranía y forzados a la rendición. El general Francisco Tabernilla ordenó la muerte de los principales jefes de la expedición. Se consumó así la masacre de los expedicionarios del Corynthia a orillas del arroyo La Marea. ∘ 23 Mayo, 1984La aseveración de que para Cuba, la gloria de ser leal a sus principios vale más que el oro de todas las medallas olímpicas y más que todo el oro del mundo, se reafirma en este día cuando el Comité Olímpico Cubano decide la no participación de Cuba en los vigésimo terceros Juegos Olímpicos de Los Angeles, teniendo en cuenta las inaceptables violaciones de las normas y principios del olimpismo, desbocado hacia el festín de ricos, donde los países pobres de Africa, Asia y América Latina no pueden ni tan siquiera soñar con ser sede de unas olimpiadas.