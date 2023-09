Guterres en la Asamblea General: “El mundo ha cambiado, nuestras instituciones no”

Al expresar su rechazo al bloqueo de Estados Unidos a Cuba, el presidente Gustavo Petro recordó que un presidente de su país [Iván Duque (2018-2022)] sugirió que se incluyera a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo “solo porque había ayudado a hacer la paz en Colombia”.

El mandatario colombiano ha recalcado que la consecuencia criminal de la entrada de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo no puede mantenerse, “porque su base no es más que la mentira”, y pedido en nombre de su Gobierno que se retire de esa lista al país caribeño.

“Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega. Hoy, mi Gobierno negocia con esos mismos negociadores libres del ELN, la paz”.

Petro ha afirmado que la consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el Gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba.

“Es una consecuencia criminal que no puede mantenerse porque su base no es más que la mentira. Las vidas inocentes no se pueden seguir perdiendo por el fundamentalismo ciego a favor de la violencia de un expresidente de Colombia”, dijo.

“Los imperios no sirven para salvar la vida, sino para desatar las guerras”, dijo Petro en su discurso en el debate general. “No se le pueden pedir soluciones a un mecanismo que fue el que creó el problema”. “Los que hoy hablan de luchar contra invasiones, se olvidaron de que por petróleo invadieron Irak, Siria y Libia”. “La gran batalla de nuestra generación, salvar la vida, solo se puede hacer desde lo público”. “Nos hemos dedicado la guerra. Nos han convocado a la guerra. A Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron de que a nuestros países nos invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones”.

Durante su discurso en el debate general del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Petro denunció que existe “hipocresía” cuando se promueven acciones a favor de Ucrania pero no de Palestina. Asimismo, llamó a la comunidad internacional a celebrar dos conferencias internacionales, una sobre el conflicto en Ucrania y otra sobre la crisis entre palestinos e israelíes. “Propongo que la ONU auspicie cuanto antes dos conferencias de paz, una sobre Ucrania y otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras, pero porque enseñaría a hacer la paz en todo el planeta, acabaría la hipocresía como práctica política”, señaló. Petro ha pedido “acabar con la guerra” en el mundo para “defender la vida” ante el cambio climático, que ha calificado como “la madre de todas las crisis”, y ha instado a “aprovechar el corto periodo de tiempo para construir los caminos que permitan salvar la vida en el planeta”. “La guerra sigue, el hambre continúa, la recesión aumenta y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca (…) Todas estas crisis son en realidad una: la crisis de la vida”, dijo. El presidente colombiano consideró que “el éxodo ya ha comenzado” y advirtió que para el año 2070 se espera que más de 3 000 millones de personas hayan tenido que huir de sus lugares de origen “porque serán inhabitables”. Esto –añadió– mostrará “el fracaso de los Gobiernos”. Consideró que estamos lejos de lograr el compromiso de alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible hacia 2030. “Hemos retrocedido. Se ha sembrado la injusticia en el planeta”, afirmó, y recordó que América Latina reportó el 26% de los muertos por COVID-19 durante la pandemia. “¿Quién dijo que la salud tenía que ser un negocio y no un derecho?”. Agregó que “se ha incumplido la promesa de financiar la lucha contra el cambio climático, pero sí hay dinero para que se maten rusos y ucranianos”. Sostuvo que “si el capitalismo fósil no tiene financiación, morirá”, y señaló que la mayoría de la inversión para descarbonizar la economía del mundo “provendrá de fondos públicos, del esfuerzo de las sociedades de juntar los Estados”. “La megacrisis de la vida se resuelve con una democracia que alcance el nivel global, una democracia más profunda (…) Cambio y vida son hoy sinónimos. Hoy las juventudes de todos los colores deben levantar las banderas del cambio y la transformación. “El objetivo de la vida y de la justicia se alcanza por los caminos de la democracia global y de la revalorización de lo público, de lo común; se alcanza por el camino de lo de todos”.