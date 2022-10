Fuertes críticas a Nancy Pelosi por decir que los inmigrantes ilegales podrían servir para “recoger las cosechas”

Efemérides ∘ 2 Octubre, 1897Al tener noticias de un desembarco expedicionario por la desembocadura del río Arimao, en Cienfuegos, el Generalísimo dispuso que el General Francisco Carrillo marchara en su búsqueda. En esta fecha el ayudante del General Carrillo le confirmó el arribo de dicha expedición, que resultó ser dirigida por el General Emilio Núñez, a bordo del vapor Sommer Smith, e integrada por 21 expedicionarios y un abundante y valioso cargamento, entre otras cosas. ∘ 2 Octubre, 1966Destacado combatiente de nuestro tiempo, Luis Augusto Turcios Lima empuñó las armas para incorporarse al Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, primera guerrilla liberadora guatemalteca fundada por Marcos Antonio Yon Sosa y Luis Trejo, jóvenes oficiales sublevados contra el orden establecido. En lucha frontal contra las fuerzas gubernamentales, ocupadas en la corrupción y el pillaje, Turcios Lima pronto alcanzó los grados de Comandante Guerrillero por su arrojo y valentía. En esta fecha y en el cumplimiento de una misión, perdió la vida en Guatemala, en un accidente automovilístico. ∘ 2 Octubre, 1971Ignacio Villa, bautizado como "Bola de Nieve" por esa otra gloria de Cuba, Rita Montaner, de quien fuera pianista acompañante, creó como intérprete un original estilo que aún después de su desaparición física continúa siendo motivo de interés en España, Argentina y otros países. El gran "Bola" unía a sus dotes de cantante y pianista, la de compositor de piezas memorables, como "Si me pudieras querer", "Ay amor" y "Tú me has de querer". Viajó ininterrumpidamente por casi todo el mundo representando lo mejor de nuestra cultura y cantando en catalán, español, inglés, francés, italiano y portugués.