Cancelan más de 5 mil vuelos en EEUU por escasez de personal y expansión de la variante Ómicron

Medios locales detallan que hacia horas de la tarde de este domingo se habían producido 2.465 cancelaciones de vuelos en toda la nación, lo que sumadas a las 2.750 del sábado totalizan 5.215 afectaciones de este tipo; a las que se sumaron muchos otros vuelos retrasados.

Según refiere el portal web de seguimiento aéreo, FlightAware, los números de afectaciones en aerolíneas estadounidenses el fin de semana representan más del 50 por ciento del volumen total de cancelaciones registradas a nivel mundial, fijadas en 8.888.

@fly2ohare

We all have a role to play in combating the spread of #COVID19. Federal law mandates wearing a mask in airports and on aircraft. For more info, visit: https://t.co/ahhtkwExNA https://t.co/BMpzCE2RWn