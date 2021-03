Pedro Jova, nuevo mentor del Villa Clara de béisbol

La noticia se dio a conocer este miércoles en el estadio Sandino, por parte de la comisión de la disciplina y el Inder, con el visto bueno de las máximas autoridades del territorio.

La base del conjunto será mucho trabajo y sobre todo una disciplina férrea. “Yo no soy mago para hablar de clasificación a los playoffs, pero creo que con mucho trabajo, entrega y disciplina se puede comenzar a mejorar los resultados. Y el que no quiera estar en el Villa Clara, no estará”, afirmó Jova.

Al Jova lo acompañarán en el cuerpo técnico el preparador físico y Dr. Humberto Guevara, el coach de banco Francisco J. Carbonel; los auxiliares serán Luis Jova Key y Oscar Machado, este último al frente del bateo. Con el pitcheo trabajarán José R. Riscart y Arael Sánchez Cabello.

Pedro Jova es, sin duda, el timonel de mejores resultados en la historia aquí. Él logró tres coronas seguidas y cinco finales al hilo en los años 90 del pasado siglo, un récord que ningún colega suyo ha logrado igualar en nuestra pelota.

Nadie mejor que Jova para comenzar a sacar de la “oscuridad” al elenco de casa. Él considera que, poco a poco, sin prisa, los Leopardos volverán a brillar en el escenario beisbolero nacional.