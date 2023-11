Omara Durand: Paseo de oro por los 100 metros

Luego de ganar la prueba de 100 metros planos de la categoría T12 en los VII Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, dejó claro que no corre como algunos pensarán al ver sus músculos de gacela contraerse.

En realidad pasea de la mano de Yuniol Kindelán y torna la alfombra roja de la pista en un pasillo áureo.

Detrás la siguen casi siempre. Habrá que buscar en ludotecas la última vez que miró la espalda de alguna corredora, contando que ha ganado su decimotercera medalla de oro en juegos parapanamericanos y todavía promete otra.

El tiempo parece detenerse tras su paso. Se congela el reloj de la pista que ha vuelto a marcar 11.65 segundos, como en Toronto 2015, para recordar quién es la dueña del récord.

Ella ha logrado, como si fuera dotada de un poder sobrenatural, volar cuando las demás corren. Y también logró que en sus pruebas se compita por la medalla de plata, porque la de oro le pertenece desde que apuntan su nombre en la hoja de inscripción.

“Una satisfacción muy grande porque se van cumpliendo los objetivos con que vinimos: ganar tres títulos. Me siento muy contenta por el resultado de hoy, en que pude igualar una marca de hace muchos años, en los cuales me he mantenido invicta”, atina con apacible semblante.