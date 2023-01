La lista del Clásico, entre polémica y expectativas

Desde que el viernes anunciaron la prenómina de Cuba para el próximo Clásico Mundial apenas se habla de otra cosa en el mundo deportivo de la Isla, aunque se estén jugando los playoffs de la Liga Élite del Béisbol Cubano (LEBC), y Portuarios le tenga apagado el pito al central.

Por primera se incluyen jugadores de Grandes Ligas, otro paso fundamental en la estrategia de juntar en una misma selección el mejor potencial cubano, viva donde viva y juegue donde juegue.

En un artículo anterior (Washington y su ¿regalo? de navidad para el béisbol cubano) explicamos las restricciones que el bloqueo impone a la Federación Cubana de Béisbol para disponer, como el resto de los países, de sus mejores peloteros en la Gran Carpa, e incluso de aquellos que trabajan en otros circuitos profesionales, pero viven en Estados Unidos.

Eso y la presión del sector que no admite un entendimiento entre La Habana y Washington influyeron en que esta convocatoria no sea más sólida aún. Sin embargo, no hay dudas de que la selección que emergerá de esta lista de entrada de medio centenar de jugadores, entre ellos 12 que no tienen vínculos contractuales con la FCB, oxigena las expectativas de una afición que hace tiempo está sufriendo mucho con las presentaciones de su selección.

¿FALTARON NOMBRES?

Como en toda relación, y más de deporte y en Cuba, desde la lectura pública del medio centenar de nombres se dispararon las baterías mediáticas y las redes sociales digitales.

Hay ausencias «nacionales» y «de afuera», cuyas explicaciones no convencen o lucen a medias, y los raseros fueron muy dispares. Al menos, por lo que se dijo en la conferencia de prensa.

En unos casos influyó el bajo rendimiento en los eventos internacionales, sin embargo, Yordanis Samón es de los que más batea en esas justas y no cupo en una lista donde, a juicio de este redactor, sobran inicialistas, o más bien pretendientes de ocupar esa posición sin improvisar. Casi todos, con menos currículo que Samón, quien en los últimos cuatro campeonatos en el extranjero promedia .407 (22 en 54) y en el pasado Premier 12 ligó para .500 (5 en 10) cuando nadie bateó en el equipo.

Sus números en los campeonatos domésticos lo confirmaban como un candidato a esa lista de entrada, aunque después, al reducirla, pudiera quedar fuera por criterios técnicos de una plantilla que necesitará versatilidad a la defensa.

La reconstrucción del equipo Cuba es un proceso imprescindible, que puede ser radical o gradual. Yo me inclino por la segunda opción para no desdeñar a jugadores que aún tienen potencial y pueden servir también de referentes en los entrenamientos.

Como explicó el mentor Armando Johnson, la clave está en combinar −en proporciones adecuadas, añadiría yo− juventud, experiencia y las herramientas que cada uno pueda aportar para conseguir un buen resultado.

Igual sucede con Freddy Asiel Álvarez, quien estuvo en la edición de 2013 del Clásico bajo las órdenes de Víctor Mesa, cuando más cerca estuvo el equipo de reditar una semifinal, solo alcanzada en el plateado 2006.

Ahora, sin la velocidad de entonces en sus picheos, ha estado en buena temporada, apoyado en su comando, control y experiencia, y estaba muy motivado por la posibilidad de regresar al Cuba. No vamos a compararlo, le dejo eso a usted, amigo lector, pero sus prestaciones son mejores que varios de los llamados a esa bolsa de 50.

Y lo mismo se podría argüir de Dennis Laza, bujía de Portuarios en la LEBC, aunque entre los jardineros sus opciones de hacer el grado son pocas por la calidad de los convocados. Esa área es una de las fortalezas del plantel definitivo.

Frederich Cepeda, luego de su presencia en todos los Clásicos con varios liderazgos históricos aún tampoco cupo, a ojo de los seleccionadores.

En un Todos Estrellas histórico hecho por MLB, Cepeda fue ubicado como el mejor bateador designado, tras sus lideratos en jits (32), CI (23), CA (19) y ser segundo en jonrones (6).

Si vamos a sus números dentro sigue siendo de los mejores bates de Cuba; afuera ha mermado su rendimiento, pero no son muchos los que han descollado últimamente cuando suben al avión.

Reitero lo que he suscrito en otros trabajos sobre el tema: debe ser invitado especial, ya sea de la delegación nuestra o de los organizadores del evento. A él no se puede evaluar solo por sus méritos en el campo de juego. Su historia, su linaje y su consagración pesan mucho. Muchísimo.

De los que juegan en Grandes Ligas, seguramente no son pocos los que estarán expectantes, y según sea esta experiencia, se sumarán en próximas convocatorias. Hay mucho potencial también en ligas menores.

EN LAS OFICINAS SE DEFINE EN JUEGO

De ahí que la gestión de la FCB debe ser proactiva, inteligente, coherente y constructiva, pilares de una estrategia con la que generarían confianza y deseos en los jugadores.

A José Dariel Abreu, el inicialista del Clásico en 2013 (de 25-9, 1 Doble y 3 HR, 9 CI), y al fenómeno Yordan Álvarez, se les trató, infructuosamente, de contactar, pero no respondieron. ¿Imagina usted un Cuba con esos slugger en el medio de la tanda?

También hay polémica respecto a Yasmani Tomás, otro de los que formó parte del equipo en 2013 (de 16-6, 1 Doble, 2 HR, 5 CI) y que dio temprano su disposición para formar parte de la prenómina. Tras su por MLB, está teniendo una temporada de lujo en la Liga del Pacífico de México (estadísticas). Hubiera sido una buena carta para jugar en primera base y un bate formidable para redondear el lineup, pero no fue llamado.

Es una lástima que los argumentos vertidos para explicar su ausencia hayan sido poco convincentes, más bien poco creíbles. Que lo pusieron a competir con Luis Robert Moirán carece de sustentos de todo tipo. A todo el que pusieran en una balanza con Luis Robert iba a salir perdiendo, hablamos de uno de los tres mejores de la nómina.

Otro hubiera podido ser el argumento, a fin de cuentas los técnicos eligen de acuerdo con su idea de equipo, y a la hora de escoger no se reducen a criterios deportivos. Aún se recuerda cuando Víctor Mesa dejó fuera a Ariel Pestano en 2013 y ese hueco se sintió.

Más allá de las discrepancias, que siempre las habrá, toca ahora una preparación integral enfocada en garantizar teamwork y llegar a la competencia en buenas condiciones para clasificarse en la fase preliminar.

La clave está en superar la baja productividad de las selecciones nacionales en los últimos años, cuya alta tasa de batazos por el cuadro, incapacidad para construir carreras y mala disciplina en el home han sido los signos más preocupantes a la ofensiva.

Un equipo cuyos posibles regulares sean Lorenzo Quintana (cácher), Andy Ibáñez (2B), Erisbel Arruebarrena (SS), Joan Moncada (3B), Luis Robert Moirán, Yoenis Céspedes y Roel Santos en los jardines puede mostrar buena cara en un grupo que no es fácil, pero tampoco de los más complejos para avanzar. El punto débil parece que está en la primera.

Yadir Drake y Alfredo Despaigne podrían asumir el rol de bateadores designados, aunque Drake tiene condiciones para jugar en el bosque derecho.

La rotación debe estar encabezada por los internacionales Roenis Elías y Elián Leyva, mientras el bullpen se ve profundo con Yohan López, Liván Moinelo y Raidel Martínez.

Aún es temprano para hacer vaticinios más serios, debemos esperar a que se definan las nóminas y el equipo Cuba sostenga los primeros juegos de preparación en su gira por el Caribe y Japón para tener una idea más clara de las posibilidades en el Clásico.

Por ahora, y mientras la Liga Élite define su campeón, seguirá el debate sobre la preselección. Veremos cuando llegue el tijeretazo grande. Aún sin todos los que podrían estar, se puede armar un buen equipo, y sobre todo, hay luz para el futuro.