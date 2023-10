Inauguran hoy XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023

Efemérides ∘ 20 Octubre, 1868Día hermoso aquel 20 de octubre de 1868 en que las tropas de Carlos Manuel de Céspedes, al tomar la ciudad de Bayamo, entonan por primera vez La Bayamesa, con letra escrita por Perucho Figueredo, que luego se convertiría en nuestro Himno Nacional. Cultura y Nación se fundían en un abrazo para convertirse en un concepto inseparable a lo largo de la historia de Cuba, un concepto que habla de música y poesía, arte y rebeldía unidos en el fragor del combate. De aquella fecha diría nuestro José Martí en Patria, en 1892: "Para que lo entonen todos los labios y lo guarden todos los hogares, para que corran de pena y amor las lágrimas de los que lo oyeron en el combate sublime por primera vez; para que espolee la sangre en las venas juveniles, el himno a cuyos acordes, en la hora más bella y solemne de nuestra Patria, se alzó el decoro dormido en el pecho de los hombres". No podía escogerse mejor fecha. Según lo estipula el decreto No. 74 de 1980 firmado por el Comandante en Jefe Fidel Castro, aquel día de combate y arte representaría el Día de la Cultura Nacional. ∘ 20 Octubre, 1927Abel Santamaría Cuadrado fue uno de los fundadores del Movimiento de la Generación del Centenario. Todas las referencias definen su personalidad como la de un joven muy jovial con inquietudes intelectuales y una afianzada preocupación por los destinos de su patria. "Una revolución no se hace en un día, pero se comienza en un segundo", había escrito en una proclama en 1952. Horas antes del ataque al cuartel Moncada se hizo pública entre todos los revolucionarios la designación de Abel como segundo jefe del Movimiento. Hecho prisionero en esta acción, los verdugos se ensañaron con él y lo torturaron hasta morir. ∘ 20 Octubre, 1948Nació en la provincia de Oriente en 1895. De niño se dedicó a las labores agrícolas. Mayor de edad se trasladó a Santa Lucía, en Camagüey. Se vinculó muy estrechamente a los campesinos de la zona donde vivía. Al frente de alrededor de 100 familias de campesinos se asentó en un territorio por el que estaba interesada una compañía norteamericana. Los campesinos organizados se resistieron a ser desalojados y lo eligieron para la presidencia de una base campesina. Fue asesinado el 20 de octubre de 1948.