Derrota a 62 horas del Clásico, pero con varias noticias buenas

La alineación abridora se asemejó a la que muchos debatimos durante meses y que incluso pudiera ser la que rompa el celofán contra Países Bajos. Y en el mismo primer inning dejamos las bases llenas al fallar Lorenzo Quintana, en tanto la primera carrera caería en el tercero por error del torpedero sobre batazo fuerte de Yoenis Céspedes.

En lo adelante, hubo oportunidades de fabricar anotaciones, pero en el quinto tras dos boletos consecutivos fallaron Despaigne y Céspedes, en tanto para el sexto y séptimo abrimos con indiscutibles de Quintana e Ibañez, pero de ahí no pasamos. Solo en el octavo tres imparables en línea (Yurisbel Gracial, Despaigne con doble, y Yoelkis Guibert) más error del jardinero derecho en batazo de Yadir Drake pudimos pegar el marcador con racimo de tres.

Contrario a lo que vimos en juegos anteriores, el pitcheo no anduvo tan fino este domingo. Ronald Bolaños abrió y en el tercer episodio necesitó auxilio tras pasaporte gratis, pelotazo y hit. El auxilio de Carlos Juan Viera resultó inefectivo al ser recibido con tubey de dos carreras. Dos entradas más tarde explotó por castigo de tres incogibles, uno de ellos doble larguísimo. La quinta de los profesionales locales llegaría en el sexto ante Yoani Yera, otra vez con problemas para su rol de intermedio.

Hasta aquí la descripción sintética de lo sucedido. ¿Cuáles son los puntos favorables? Yoan Moncada y Andy Ibañez, dos de las incorporaciones de Grandes Ligas pegaron par de sencillos cada uno, incluso el camarero pinero incluyó un tubey. Alfredo Despaigne se tomó más en serio que nadie su condición de bateador y capitán y se fue de 4-3 con una impulsada. Luis Robert Moirán no se embasó, pero le pegó bien y largo a la esférica en par de ocasiones.

Como estrategia correcta, la dirección del equipo a la altura de la quinta entrada dieron algunos descansos lógicos a esos propios jugadores. No obstante, sigo apostando a que si alguno de ellos (quizás Céspedes) no está bien o no logra su forma deportiva no debe ser titular y privar de esa condición al santiaguero Guibert, a quien le dieron una oportunidad y lo volvió a hacer bien.

En cuanto al pitcheo, con la excepción de Onelkis García y Liván Moinelo, los otros tres no se vieron dominantes. Esa área se había comportado de excelencia en estos topes, pero hoy no resultó igual. Aprovecho para comentar que la designación de Yariel Rodríguez para abrir contra Países Bajos sorprendió a muchos. No es que el camagüeyano sea incapaz de lograr una apertura de calidad, es que se veían otros abridores más enfocados y especializados para ese rol, el cual Yariel no realiza desde hace dos años, pues en Japón cumple contrato como relevista intermedio.

Esta propia noche de domingo para los cubanos, nuestra selección tendrá el último juego de preparación. El Clásico se acerca. La hora cero nos espera a todos.