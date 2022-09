Arlenis Sierra se ratifica entre las grandes: Entró sexta en la ruta del Mundial de ciclismo

El triunfo, con crono de 4:24.25 horas, correspondió a su compañera del Movistar, la neerlandesa de 39 años de edad Annemiek van Vleuten.

La europea protagonizó un impresionante desempeño, a pesar de su reciente fractura en el codo derecho. Sumó su cuarto podio mundial, dos en la contrarreloj, y su victoria 98 en carreras de la élite.

La escoltaron en el podio la belga Lotte Kopecky y la italiana Silvia Persico, quienes cruzaron la meta a un segundo de la campeona, igual diferencia para las otras nueve que disputaron el emotivo final sobre un corto e incómodo repecho.

Arlenis estuvo otra vez muy cerca del podio. En 2021, en Bélgica, había quedado quinta. Ubicarse por segundo año consecutivo entre las serias aspirantes a medallas hasta el último pedalazo constituye una actuación sin precedentes, incluso para muchas estrellas de esta prueba. Sobra decir que la manzanillera resultó otra vez la mejor de América.

Ni la mismísima escuadra australiana, con el conocimiento pleno del tramo, marcado por una loma inicial de ocho kilómetros más otros repechos, pudo más que la solitaria cubana. Las locales debieron conformarse con los puestos 15 y 21 para sus dos mejores exponentes del día.

Aun así, Sierra no está conforme. Con el crecimiento en cada temporada, resulta lógico que la reina panamericana, cuando no sea coequipera, aspire a una presea. Ya sabemos que se codea con las más ilustres estrellas.

De las 129 inscritas este sábado, 75 aguantaron el rigor de la carrera. Este deporte no es solo darle duro a los pedales. El triunfo de Annemiek es un ejemplo. Economizó fuerzas sin dejar de estar a la vanguardia, con la tarea de trabajar para otra excepcional pedalista, Marianne Vos, pues al estar lesionada no salía como favorita. Bastante sufrió, sobre todo en la escalada mayor en Monte Keira, a 130 km de la raya de sentencia.

Al final, cuando se sucedieron los ataques ante la cercanía de la meta, lideró el grupo de ocho que conectó con las últimas cinco que peligrosamente se habían fugado. A unos 800 metros del sprint, solo ella quedaba por su equipo. Entonces atacó loma arriba, su terreno predilecto, y hasta se paró en bielas a pesar de su codo estropeado. Así sorprendió, pues ninguna salió a alcanzarla. Impuso su estrategia.

Arlenis declaró a JIT que “hubiera querido un mejor resultado, no pude y no quiero tampoco justificar nada. Di todo lo que tenía, tuve un poco de mente fría, pero cuando me lancé no era el momento correcto. Increíble ese final, pensé que conquistaría una medalla, pero simplemente no se pudo y la vi tan cerca. Por luchar no fue, solo me faltó algo más de mente fría”.

“El circuito, sin duda, fue bastante duro con respecto al del año pasado en Bélgica, con mucho más desnivel acumulado. Esas dos últimas vueltas con el aguacero me pusieron nerviosa, le tenía un poco de temor a la bajada, al asfalto mojado, pero poco a poco se me fue quitando”, agregó.

“Doy gracias a Dios por el resultado, me hizo sufrir, pero me dio fuerzas para soportar ese dolor… Ver algo tan cerca, saber que tuve las fuerzas, y que solo al final algo me falló”, lamentó.

“Vamos a ver el próximo año”, expresó convencida de que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Adelantó a JIT que de regreso a Europa le esperan tres carreras con el Movistar antes de volver a su querida Isla.

Durante la agotadora carrera, en que Sierra nunca dejó de estar en el pelotón principal muy bien posicionada, hubo varios ataques y escapadas, pero todas fueron neutralizadas. La primera fue de la francesa Gladys Verhulst a apenas 16 km de la arrancada.

También hubo caídas, pocas si se tiene en cuenta que la lluvia puso en peligro la jornada por las resbaladizas bajadas y constantes curvas que enfrentó el pelotón, en que hicieron su debut mundialista 40 corredoras.

La ruta del evento se antojó paradisiaca, con buena parte cercana a las costas de Wollongong, en el sureste de Australia, estado de Nuevo Gales del Sur.

TOP TEN

1. Annemiek van Vleuten (Países Bajos) – 4:24:25 horas

2. Lotte Kopecky (Bélgica) a 0:01

3. Silvia Persico (Italia) a 0:01

4. Liane Lippert (Alemania) a 0:01

5. Cecilie Uttrup Ludwig (Dinamarca) a 0:01

6. Arlenis Sierra (Cuba) a 0:01

7. Juliette Labous (Francia) a 0:01

8. Katarzyna Niewiadoma (Polonia) a 0:01

9. Elise Chabbey (Suiza) a 0:01

10. Elisa Longo Borghini (Italia) a 0:01