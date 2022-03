«Una época donde aprendí a transitar por la vida»

«Trasladarme tantos años atrás en el almanaque es como volver a vivir aquellos días en que muy jóvenes, nos incorporábamos al Destacamento Pedagógico «Manuel Ascunce Domenech», en mi caso a su V contingente», me escribe emocionado José Ernesto González García.

Es este un buen amigo; nuestra amistad nació unos años antes de pertenecer a las filas de esta vanguardia de profesores y se extiende aún a más de 40 años. Hoy me dio el privilegio de contar sobre sus vivencias de entonces.

José Ernesto guarda en su memoria anécdotas: los juegos y las maldades de aquella época en que todos fuimos muy felices, pero sobre todas las cosas, rememora todo lo aprendido en esos años más allá de números, multiplicaciones, divisiones y todas esas materias aprendidas en la disciplina de las Matemáticas.

«Me ha servido para ser Yo – acotó José Ernesto – quien con defectos y virtudes se enfrenta al día a día de la vida. Esa etapa me ayudó y forjó mi carácter, me ha servido para siempre buscar el conocimiento y actuar con la verdad por muy fuerte que está sea.

«En ocasiones, pero siempre sin perder la ternura – continúa mi entrevistado – me ha servido para entender que no hay tarea difícil que no se pueda lograr cuando se le dedica todo el esfuerzo, y lo más importante: me enseñó a ser un hombre agradecido.

«El Destacamento Pedagógico me preparó en una profesión de alto valor, Licenciado en Educación en la Especialidad de Matemáticas, y a la vez me dio la posibilidad de ampliar mis conocimientos a la ciencia de la Informática y ocupar hoy nuevas responsabilidades en el ámbito profesional como Director de la Empresa de Informática del Mitrans.

Pero sobre todas las cosas, ahí aprendí el valor de la amistad verdadera, la responsabilidad y el respeto. Aprendí a cumplir con la palabra empeñada; a formar equipo para cada tarea de la vida y aprendí la solidaridad humana, con toda la alegría que la juventud demanda».

José recuerda nombres y acontecimientos de entonces, que me estremecieron al leerlos.

«Conservo bellos recuerdos- me escribió- muchas son las anécdotas, cuando las recuerdo o las cuento, sonrío y agradezco haberlas compartido con aquellos/as amigos de antaño. A muchos de ellos los he vuelto a ver, con nos comunicamos por teléfono o whatsapp, y en estos tiempos difíciles de pandemia nos mantuvimos atentos unos de los otros; algunos ya no están, pero siguen vivos en mí».

Esa también es parte de la valía del Destacamento Pedagógico.