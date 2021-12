Premio Nacional de Música 2021 para José María Vitier

«El premio me deja muy agradecido, es algo que me conmueve y que me compromete cada vez más con la música de mi país», indicó Vitier, una vez repuesto del impacto de la noticia.

A juicio del jurado, José María, «quien es un excelente pianista y compositor, músico muy completo e integral, cuya obra abarca desde lo popular hasta lo culto, desde el jazz y la canción hasta las formas clásicas de la música de cámara, orquestal y coral, es uno de nuestros pianistas más relevantes de estos tiempos. Sus obras, entre ellas Fresa y chocolate (cine) y Misa Cubana, han impactado grandemente no solo entre los músicos de nuestro país sino en el pueblo, sobresaliendo por sus aportes a la música cubana».

Vitier, hijo de los poetas Cintio Vitier y Fina García Marruz, ha grabado más de 30 discos como autor e intérprete, obteniendo en dos ocasiones el Gran Premio al mejor disco del año en Cuba.

En el año 2000 su CD Salmo de las Américas, fue nominado al Premio Grammy Latino, entre los cinco mejores discos de música clásica. Ha sido nominado, además, como Candidato al Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria en su edición 2002, 2004 y 2006, obteniendo la Distinción por la Cultura Nacional, la medalla Alejo Carpentier y la orden Felix Varela, que reconoce en Cuba los aportes extraordinarios realizados a favor de los valores imperecederos de la cultura nacional y universal.

Durante el encuentro de la prensa con el jurado, en el Instituto Cubano de la Música, el maestro Guido López-Gavilán, en un aparte con Granma, dijo: «la música de José María Vitier es un magisterio». Y es verdad. El alto reconocimiento le será entregado el próximo mes de enero, en un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba.