En escena, un acercamiento al séptimo arte

Iniciamos este espacio sobre temas audiovisuales para acercar al usuario a estrenos de cine, nuevos títulos en plataformas, recepción en taquilla y datos curiosos.

El póster de ‘Barbie’ hace un homenaje a BarbraStreisand y nos vuelve locos

Cada nueva imagen, canción o noticia que aparece de Barbie (recordemos que la creación del decorado agotó las existencias de pintura rosa) hace que tengamos todavía más ganas de que llegue su estreno el próximo 20 de julio en España.

Hemos descifrado los enigmas que esconde la casa de ensueño de la muñeca de Mattel, hemos bailado junto a ella y sus amigas al ritmo de Dua Lipa, Karol G nos ha puesto a perrear y, cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, aparece el póster francés que Warner ha lanzado para promocionar la película.

Con esa ilusión y felicidad infinita característica de los personajes, Margot Robbie yRyanGosling, quienes darán vida a la muñeca más famosa del mundo y a su novio en la película de Greta Gerwig, nos regalan una nueva imagen en la que la pareja aparece disfrutando de su vida en Barbie Land.

‘Spider-Man’: Emiratos Árabes Unidos prohíbe el estreno de ‘Cruzando el multiverso’ por la presencia de una bandera trans

En los últimos años han ido aumentando los problemas de Hollywood para colocar sus propuestas en diversos mercados extranjeros, generalmente por cómo estas películas afianzaban su representación del colectivo LGTBIQ+. En función a esta se han acumulado los casos en los que Disney debe reflexionar qué hace con sus películas, una vez son rechazadas por países de Oriente Medio y el Golfo Pérsico. Pasó con Onward, Lightyear, Thor: Love and Thunder, West SideStory, Doctor Strange en el multiverso de la locura, Eternals… con esta última Disney decidió editar el montaje y que así pasara la censura.

Mientras que con un film posterior, Mundo extraño, resolvió directamente alejarla de esos mercados. Acaba de repetirse la historia, de modo aún más surrealista, con respecto a una de las competidoras de Disney, Sony, que acaba de estrenar Spider-Man: Cruzando el multiverso. Este film animado, de críticas excelentes, ha tenido una taquilla deslumbrante, que en apenas 10 días superó todo lo conseguido por su predecesora, la oscarizada Spider-Man: Un nuevo universo.

Cruzando el multiverso, sin embargo y según Hollywood Reporter, no va a poder estrenarse en Emiratos Árabes Unidos. El plan era que llegara a sus cines este 22 de junio, coincidiendo con el periodo vacacional que los musulmanes conocen comoEid al-Adha, pero a última hora las autoridades han decidido prescindir del estreno. Según fuentes cercanas el motivo no ha sido alguna escena explícita de afecto LGTBIQ+ (estilo lo que fue aquel mínimo beso deLightyear), sino algo aún más irrisorio.

Se acerca la Segunda Crisis. Tráiler de la segunda temporada de ‘Fundación’

Apple TV+ presenta el tráiler oficial de la segunda temporada de ‘Fundación’, la épica saga creada por Josh Friedman y David S. Goyer a partir de la icónica serie de novelas escritas Isaac Asimov cuya notable primera temporada se estrenó en septiembre de 2021.

El primero episodio de esta segunda temporada se estrenará dentro de un mes, el próximo 14 de julio, con un nuevo episodio disponible cada semana, de una hora de duración cada uno, hasta completar el 15 de septiembre un total de diez.

Más de un siglo después de los eventos del final de la primera temporada, la tensión aumenta en toda la galaxia. Los Cleon se desmoronan y una reina vengativa planea destruir el Imperio desde dentro. Hari, Gaal y Salvor descubren una colonia de Mentalics con habilidades psiónicas que amenazan con alterar la psicohistoria misma.

La Fundación ha entrado en su fase religiosa, promulgando la Iglesia de Seldon en todo el Círculo Exterior e incitando a la Segunda Crisis: La guerra con el Imperio. La monumental adaptación de “Fundación” narra las historias de cuatro individuos cruciales que trascienden el espacio y el tiempo y se enfrentan a crisis mortales, lealtades cambiantes y relaciones complicadas que acabarán por determinar el destino de la humanidad.

La familia del legendario dibujante de Marvel Comics Jack Kirbyarremente contra el sesgado documental sobre Stan Lee en Disney+

Para celebrar el legado de Stan Lee en el Universo Marvel de los cómics y las películas, Disney+ ha lanzado este fin de semana un documental que lleva el nombre del famoso artista, explorando la vida de quien muchas personas creen (erróneamente) que es la única persona responsable de los superhéroes más populares del mundo.

Desde el estreno en 2002 de ‘Spider-Man’, el primer gran éxito global del cine superheroico, todos sabíamos quién era el señor con gafas y pelo blanco que hacía un cameo en todas las películas basadas en superhéroes de Marvel. Pero… ¿Sabemos quién es en realidad?

En realidad (como es obvio) el éxito de Marvel durante décadas no se puede atribuir a un solo individuo. Por ejemplo, detrás de personajes como ‘Ant-Man’, los ‘Eternals’ o ‘Los 4 Fantásticos’, se encuentra el innegable talento de la leyenda de Marvel Comics Jack Kirby. Sin embargo, el documental parece hacer de menos a los co-creadores de varios de los personajes “inventados” por Stan Lee, y la familia de Kirby ha querido poner el foco sobre esta polémica, una que lleva décadas sobrevolando a la Casa de las Ideas.

A través de sus cuentas de redes sociales, JillianKirby, la nieta del icónico artista, dio a conocer un comunicado de su padre NealKirbyhablando sobre la forma en que se trata la imagen de Jack Kirby en el documental.

This content is imported from twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

NealKirby muestra su malestar con la última función de Disney+ diciendo:

“Entiendo que esto es un documental sobre Stan Lee, por lo que la mayor parte de la narración está en su voz, literal y figurativamente. No es un gran secreto que siempre ha habido controversia sobre las distintas participaciones en la creación y el éxito de los personajes de Marvel. Stan Lee tuvo la afortunada circunstancia de tener acceso al megáfono de los medios de comunicación, y los usó para crear su propio mito en cuanto a la creación del panteón de personajes de Marvel. Se convirtió en la voz de Marvel. Por lo tanto, durante varias décadas fue el ‘único’ hombre en pie, y bendecido con un larga vida, también el ‘último’ hombre en pie (mi padre murió en 1994).”