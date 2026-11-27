✍️📷Yadán C.Galañena

La Educación representa una conquista que el gobierno cubano ha patentizado desde los inicios de la Revolución, cuando su líder histórico, Fidel Castro Ruz, convocara a los jóvenes del momento para materializar una de las proezas más grandes de nuestra historia: la Campaña de Alfabetización. Una labor educativa en la que el maestro, como guía y sembrador de conocimientos, desempeñó un papel esencial, inspirado en la doctrina martiana.

Hoy, esa misma vocación de formar y proteger se renueva en Villa Clara con el inicio de la preparación territorial para implementar la Ley 178 «Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes».

Luis Alberto Hierro Sánchez, jurista y consultor de UNICEF, miembro de la Comisión Redactora del Código resaltó que esta norma «no la tienen que implementar solo los maestros, sino la familia, Salud, el gobierno y todas las instituciones asociadas».

La articulación multisectorial es, dijo, condición indispensable para hacer efectiva su aplicación en Villa Clara y en toda Cuba.

La Dra. C. Marlen Triana Mederos, viceministra de Educación resaltó que el Código es la ley más trascendental del 2025, y su entrada en vigor en 2026 viene a sumarse a la celebración del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz , cuyo legado educativo y de atención a la infancia guía su aplicación.

El objetivo del encuentro es preparar a las autoridades territoriales para implementar el Código y asumir las nuevas funciones del MINED en la protección integral de derechos y atención a las juventudes.

Además, explicar el sistema de protección integral y las responsabilidades de cada organismo. También precisar el alcance de las nuevas funciones del MINED. Orientar la articulación interinstitucional y

atender dudas e identificar necesidades de apoyo para la implementación.

Presentes en el encuentro Osnery Martínez Brito, funcionaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara; Noel Chinea, vicegobernador provincial de Villa Clara; la Dra. C. Yamilet Herrera Alfonso, directora general de la Dirección Provincial de Educación y Anabel Díaz Hurtado, vicerrectora de la UCLV y diputada a la Asamblea Nacional

Acompañan, además, cuadros y funcionarios de la Dirección General de Educación y del municipio Santa Clara, junto a dirigentes de organismos de la Administración Central del Estado.