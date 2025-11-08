Villa Clara: máximas autoridades llegaron este sábado hasta Sitiecito, en Sagua la Grande

✍🏻Oscar Salabarría/ CMHW

Bien temprano llegó la presidenta del Consejo de Defensa Provincial en Villa Clara, Susely Morfa González, y la vicepresidenta de ese órgano Milaxy Yanet Sanchez Armas; a la Empresa Agroindustrial Azucarera «Héctor Rodríguez», de Sitiecito, en Sagua la Grande.

La provincia debe producir más de 26 mil toneladas de azúcar en la venidera zafra, en ese empeño, intervendrán tres de sus emblemáticos centrales: el «Quintín Bandera» de Corralillo, el «Héctor Rodríguez» de Sitiecito y el «Carlos Baliño», de Santo Domingo.

El consultorio con horario extendido de 24 horas que atiende urgencias y emergencias en la comunidad, cuenta con un personal médico altamente calificado, explicó Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora general de Salud en Villa Clara.

En este sentido, las máximas autoridades villaclareñas llamaron a continuar aumentando los servicios sanitarios y a «seguir atendiendo a nuestra gente con altas dosis de sensibilidad», enfatizó Morfa González.

En Sitiecito, se vivió este sábado una mañana colmada de la alegría de niños y jóvenes, actividades que continuarán llegando a todos los consejos populares y asentamientos de la provincia como parte del programa de trabajo Villa Clara con Todos, explicó la vicepresidenta del Consejo de Defensa.