Villa Clara enfrenta alto déficit de electricidad pese a interconexión del SEN

✍🏻📸 Abel Falcón/CMHW

Tras el restablecimiento del sistema eléctrico nacional aún permanecen altos niveles de déficit de generación en Villa Clara, por lo que la mayoría de los circuitos de la provincia aún están apagados.

Por el momento no ha sido posible el enlace por la Línea 220 desde Holguín hasta Occidente. A esta hora, están disponibles alrededor de 600 MW en el país y en Villa Clara solo 26 MW.

Por eso la mayoría de los circuitos siguen oscuras y varios municipios permanecen sin servicio. La buena noticia es que ya se llegó con energía a la subestación de Camajuaní, Remedios y Caibarién.

Siguen en opción cero luz desde el colapso: Corralillo —que depende de Matanzas—, Ranchuelo —a expensas de Cienfuegos— y Santo Domingo, que tiene energía en su subestación, pero ningún circuito con servicio.

Al cierre de esta información —pasadas las 8 de la mañana— solo tenían corriente 45 circuitos en la geografía villaclareña.

En una condición tan vulnerable del SEN es imposible rotar circuitos, a sabiendas, incluso, de que algunos estaban en déficit de electricidad desde antes del colapso y que continúan a oscuras; entre ellos el circuito de 170 que tiene que ver con José Martí, Virginia y parte del Condado en Santa Clara.

En los lugares donde hay energía eléctrica la prioridad sigue siendo la misma: los hospitales que, por cierto, ante cualquier emergencia tienen disponibilidad de combustible para sus grupos electrógenos. También las fuentes de abasto de agua.

El sistema Palmarito tiene electricidad en estos momentos y, ahora que llegó la energía a Camajuaní, una de las prioridades es tratar de alimentar con corriente al sistema de acueducto Minerva-Ochoíta.

Información del colega Abel Falcón Curí en un contacto informativo con el programa matutino Patria al amanecer de este 5 de marzo

Al cierre de esta información, según Yadier Ruiz, director del despacho provincial de carga en la Empresa Eléctrica villaclareña, solo estaban disponibles 590 MW en todo el país, y alrededor de 23 MW en la provincia.

Por ese motivo aún no se ha podido llegar con energía a un grupo de municipios.

Continúan sin energía los municipios de Camajuaní, Remedios, Caibarién, Corralillo y Ranchuelo. Se logró llegar con electricidad a la subestación de Santo Domingo, pero aún ningún circuito de esa demarcación tiene corriente.