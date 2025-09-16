Universidad Médica de Villa Clara en proceso de acreditación

Desde 15 hasta el 19 de septiembre se desarrolla en la Universidad Médica de Villa Clara el proceso de evaluación externa por la Junta de Acreditación Nacional(JAN) con vista a la acreditación de las especialidades de hematología y neumología postgrado.

Un equipo de prestigiosos especialistas en Neumología y Hematología trabajarán durante esta semana en la revisión minuciosa de toda la documentación. Este es un proceso riguroso donde se evaluará el proceso de formación postgrado y las diferentes ediciones que se han realizado, así aseguró el Doctor en Ciencias Fernando Franco, miembro del Comité Técnico evaluador de especialidades de la JAN, y al frente de la comisión de hematología.

Una vez concluido el proceso evaluador, se elabora un informe que será valorado por el Comité Técnico de la JAN y su pleno, y posteriormente se da a conocer el resultado final donde la especialidad puede o no ser acreditada.

Ostentar la acreditación ya sea de excelencia, certificada o calificada, constituye un alto honor que avala el rigor científico y docente en la formación de los nuevos hematólogos y neumólogos, especialidades que gozan de experiencia y prestigio en la Región Central.

La Universidad Médica de Villa Clara cuenta con 26 especialidades acreditadas de un total de 56, de ellas 20 con la categoría de excelencia, y pendientes a iniciar el proceso de evaluación externa antes de que concluya el año las especialidades de Neurología, la Maestría de Salud Pública y el doctorado de Ciencias Básicas.