Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara gradúa a 815 nuevos profesionales de la salud

✍🏻 Liz Haydée Martín Díaz de Villegas

📸Vanguardia

Este viernes 7 de noviembre, la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara (UCMVC) celebró su 57ª Graduación en la histórica Plaza de la Revolución.

En la solemne ceremonia, 815 estudiantes recibieron sus títulos como nuevos profesionales de la salud, listos para continuar la labor de salvar vidas. La promoción incluye a doctores en medicina y estomatología, licenciados en enfermería y técnicos superiores de la salud.

El evento se enmarcó en el homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en vísperas del noveno aniversario de su fallecimiento y próximo al centenario de su natalicio en 2026.

La graduación estuvo presidida por Susely Morfa González, Miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en Villa Clara; Milaisis Sánchez Armas, Gobernadora de Villa Clara; y el Dr. C. Calixto Orozco Muñoz, Rector de la UCMVC.

También asistieron el Excelentísimo embajador de Granada en Cuba, Glen Noel, junto a otros dirigentes del territorio, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil Universitaria.

Uno de los momentos más significativos fue el reconocimiento a 23 graduados que integran la Vanguardia Mario Muñóz Monroy, seleccionados por su excelente trayectoria e incondicionalidad.

Asimismo, se entregó el Premio al Mérito Científico, un reconocimiento instituido por la FEU y el Ministerio de Educación Superior para estudiantes con resultados sobresalientes en la investigación científica.

La universidad reconoció especialmente a los estudiantes que destacaron por su formación integral. La Dra. Diana Laura Ramírez Cárdenas, de la carrera de Medicina, recibió la distinción de Graduada más Integral de la 57 graduación. Junto a ella, se entregaron reconocimientos a nivel de universidad en las categorías de Docencia, Investigaciones, Comunicación, Cultura y Trabajo y Defensa.

Reflejando el alcance internacional de la educación médica cubana, también recibieron sus títulos profesionales de otras nacionalidades como Trinidad y Tobago, Suecia y Granada.

La Dra. Diana Laura Ramírez Cárdenas habló en nombre de los egresados, mientras que el Dr. Ronald Borges Clavero dio lectura al juramento de los graduados. Con la entrega de estos 815 títulos, Villa Clara reafirma su compromiso con la salud del pueblo y garantiza un relevo de batas blancas altamente preparado, fiel al legado humanista de la medicina cubana.

Graduados que, por su excelente trayectoria integran la Vanguardia Mario Muñoz Monroy:

Dra. Diana Laura Ramírez Cárdenas. Graduada con título de oro.

Dr. Ángel Miguel Aguiar González. Graduado con título de oro.

Dra. Diana María Acosta Bustillo. Graduada con título de oro.

Dr. Ronal Borges Clavelo

Dr. Arturo Hernández Pupo

Dra. Meylin Díaz Portal

Dra. Merlin de la Caridad Almeida Montero

Dra. Yailene Castellanos Pérez

Dra. Merice Laura Abreu Stuar

Dra. Gianny Ailé Gatorno Aguila. Graduada con título de oro.

Dra. Yindra Rodríguez Agüero

Dr. Julio Antonio Gómez Suárez. Graduado con título de oro.

Dr. Alain González Rodríguez. Graduado con título de oro.

Dr. Luis Daniel Negrín de Armas. Graduado con título de oro.

Dra. Sandra Reyes Hernández. Graduada con título de oro.

Lic. Anyel Rodríguez Orduña.

Lic. Klaudia Gómez Gonzáles

Lic. Beatriz de la Caridad Santander Linares.

Lic. Dianelys Bombino León.

Lic. Jenhy María Tamariz Castillo.

Lic. Sujay Buide Espinosa.

Técnico Superior Jorge Luis Pérez Díaz.

Lic. Flavia Laura Garza Rodríguez.

PREMIO AL MÉRITO CIENTÍFICO

-De la Facultad de Medicina:

Dra. Diana Laura Ramírez Cárdenas

Dr. Alejandro Ramos Llano. Graduado con título de oro.

Dra. Dania María García Rodríguez

Dr. Julio Antonio Gómez Suárez

Dra. Ana Mariam Sánchez Gómez. Graduada con título de oro.

Dra. Ileana Beatriz Quiroga López. Graduada con título de oro.

-De la Facultad de Estomatología:

Dra. Diana María Acosta Bustillo.

-Facultad de Sagua la Grande:

Dr. Ángel Miguel Aguiar González