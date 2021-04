Una postal puede marcar la diferencia

Estoy convencida que no existe nada más reconfortante que la presencia física. El beso, el abrazo y un te quiero mamá no es sustituible, aun cuando sabemos que es lo más indicado, especialmente si evitamos que esa persona querida no se enferme en tiempos de pandemia.

De ahí que comparto la sugerencia de Correos de Cuba en Villa Clara con sus tarjetas de felicitación. La venta inmediata ya está en marcha, aseguró Greter Montalvo, comunicadora de Correos de Cuba en la provincia central de la isla.

Más de 450 mil tarjetas de felicitación con 25 vistas diferentes existen en Villa Clara desde el año anterior en que la explosión de la pandemia, las condiciones de aislamiento y de seguridad no permitieron que se comercializaran todas.

Para quienes buscan una tarjeta para dar un mensaje, una dedicatoria y acompañar un ramo de flores u otro regalo, pueden adquirir las mismas a un precio de $1,75 (con franqueo incluido), mientras las de toda ocasión tienen un valor de $3.00.

La comunicadora de la empresa de Correos de Cuba en Villa Clara, asegura que aun cuando no está restablecida la comunicación interprovincial, ya puede ud adquirir su postal y tenerla, y, sobre todo, enviarla personas dentro de la geografía villaclareña, acotó.