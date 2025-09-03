Último llamado para legalizar vehículos armados por partes y piezas en Villa Clara

✍🏻Carlos M. González/ CMHW

La Resolución 200 del Ministerio del Transporte, vigente desde julio de 2021, se acerca a su fin. Esta normativa excepcional permitió la legalización de vehículos ensamblados por partes y piezas —conocidos popularmente como “riquimbilis”— y ha facilitado la inscripción de más de 100 mil medios en todo el país. Su período de vigencia concluirá en octubre de 2025, como cierre definitivo de un proceso que ha sido clave para miles de propietarios.

En la provincia de Villa Clara, más de 3 mil expedientes ya han sido aprobados y se encuentran listos para la entrega de chapas. Sin embargo, muchos beneficiarios aún no han acudido a recogerlas, lo que pone en riesgo su derecho a legalizar el vehículo. Las autoridades exhortan a los ciudadanos a consultar el estado de sus solicitudes en el sitio oficial del Ministerio de Transporte (vap.transnet.cu)

La Resolución 200/2021 estableció un procedimiento único para la homologación de vehículos armados por partes y piezas, incluyendo:

Inscripción en el censo mediante el número de carné de identidad.

Presentación de documentación como fotos del vehículo, número de motor y chasis, tipo de combustible, y una declaración jurada sobre la legalidad de las piezas.

Revisión técnica automotor, dictamen de aptitud y emisión del expediente único.

Entrega de chapas tras la aprobación final por la Comisión de Homologación provincial.

Este proceso fue diseñado para reconocer la creatividad e ingenio de los ciudadanos que, ante la escasez de medios, lograron construir vehículos funcionales. La normativa también incluyó ciclomotores de más de 60 cc y medios transformados que no estaban contemplados en resoluciones anteriores.