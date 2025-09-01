Septiembre y sus motivaciones por el retorno al aula

El nuevo curso escolar llega siempre cargado de motivaciones, tanto para alumnos como para docentes. Este primero de septiembre todas las enseñanzas vuelven a las aulas para comenzar el curso 2025-2026.

Una vez más septiembre llega con su ajetreo para el inicio de un curso escolar en las diferentes enseñanzas. Motivaciones múltiples e intereses particulares en cada uno de los que vuelven a las aulas para transitar junto a familias y maestros una etapa esencial para la formación y crecimiento.

Para muchos es el reencuentro esperado, la oportunidad de volver a la camaradería del grupo, a los espacios compartidos, a un mundo de conocimientos que instruye y prepara. Un curso 2025-2026 que transitará por sus períodos y meses habituales en todas las enseñanzas y deberá vencer los retos que impone la situación socioeconómica actual.

Septiembre trae metas para todos: los que comienzan nuevas enseñanzas, los que cerrarán etapas, los que definirán una carrera, los que inician en la educación superior para descubrir una profesión futura. La guía y la motivación por el aprendizaje será una razón fundamental para encausar cualquier propósito.

En este proceso una mirada también al maestro, al profesor que busca innovar desde su pizarra en tiempos de tecnologías digitales, el que cala en sus alumnos en su vocación por el magisterio, aquellos que llegan cada inicio con las mismas ganas, aun cuando no siempre se retribuyen sus esfuerzos.

Septiembre regresa con las mismas ganas de los nuevos comienzos, esos que traen sueños y dejan vívidos recuerdos individuales y colectivos a todos los que una vez volvimos de regreso a un aula.