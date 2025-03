Recibirá Arquitecto Andrés Olivera Ranero, Premio Nacional Obra y Vida de Arquitectura 2025

El Premio Nacional Obra y Vida de Arquitectura correspondiente al 2025, lo recibirá el doctor en ciencias y profesor titular de la Universidad Central «Marta Abreu» de las Villas, Andrés Olivera Ranero, quien se desempeña como profesor de la facultad de arquitectura de la referida institución educativa.

Una vida dedicada a la arquitectura, a la investigación y a labor de conservación del patrimonio avalan este importante galardón.

«Creo no merecer este premio, pues solo he cumplido con mi deber como profesor y arquitecto, verdad no me lo esperaba», fueron las palabras de Olivera Raneroal conocer la noticia.

El profe Olivera ha dedicado cerca de medio siglo a la formación de generaciones de arquitectos en la UCLV ,institución donde ocupó varias responsabilidades, entre ellas decano de la Facultad de Construcciones, Vicerrector de Investigaciones y Postgrados y Rector de la prestigiosa institución académica de 1987 hasta 1991.

Por su preparación académica y científica es miembro del claustro de maestrías y doctorados de la Facultad de Arquitectura, así como ha llevado sus conocimientos a la Universidad Autónoma de Puebla en México y a la Universidad de Montreal.

Olivera Ranero ha trabajado en numerosos proyectos de investigación, innovación y cooperación nacionales e internacionales, entre ellos el Proyecto Hábitat 2, el Proyecto Sustento, el Proyecto Adapto. Atesora además múltiples publicaciones ,colaboraciones con libros y premios, sobresaliendo el Premio Anual de Ciencias de Cuba en el 2023 y el Premio Nacional de la Academia de Ciencias en el 2006. Ostenta además la Distinción Personalidad Distinguida por la Ciencia y Profesor Emérito de la UCLV, así como las órdenes y medallas Carlos J Finlay y José Tey .

Hombre sencillo, cordial, respetuoso y siempre amigo, son cualidades distintivas de este arquitecto y profesor que deja su impronta en cada arquitecto villaclareño.

Con más de siete décadas de vida, Andrés Oliveras aún no piensa en la jubilación,y prefiere continuar apostando por la formación de los nuevos arquitectos y por la conservación del patrimonio arquitectónico de la nación.

El Premio Nacional por la Vida y Obra de Arquitectura 2025, que otorga la Sociedad de Arquitectura pertenecientes a la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción, será entregado el propio 13 de marzo, Día de la Arquitectura Cubana, en la Universidad Central «Marta

Abreu» de Las Villas, institución que lo acogió desde el año 1977.