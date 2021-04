Una postal puede marcar la diferencia

Efemérides: ∘ 8 Abril, 1827Ramón Emeterio Betances no sólo es el Padre de la Patria puertorriqueño, sino también el más constante y ardoroso propugnador de una "Confederación de las Antillas" porque él, al igual que nuestro Martí, supo ver el apetito expansionista del naciente imperialismo norteamericano y luchó para su detención. Desde 1868 estuvo constantemente ligado a Cuba y a su revolución. Sirvió como miembro de la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico, agente cubano en Haití y Santo Domingo. Exiliado en Francia no hay un solo periódico al que no haya dado algún artículo favorable a los cubanos. Protestó junto a la emigración contra el Pacto del Zanjón y en el 95, ya anciano, fue el representante de Cuba en todo el continente europeo. Gómez, Martí, Maceo y Betances concibieron la revolución de ambas islas como una sola revolución. ∘ 8 Abril, 1878Si la víspera la columna española, pese a la superioridad numérica en hombres y armas no respondió al fuego y al combate que le presentó Maceo y su pequeña fuerza, fue porque no todos los oficiales españoles estaban dispuestos a secundar la estrategia de Arsenio Martínez Campos. El general Federico Ochando embistió con energía el nuevo campamento de Maceo en Caobal, Santiago de Cuba, a tal punto que las tropas cubanas, en retirada, y resistiendo con las secciones de tiradores, escalonadas entre maniguas y barrancos, pudieron escapar a un fatídico descalabro. Se iniciaba así una persecución tenaz e incesante de los españoles por el nuevo escenario.