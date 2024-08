Una historia para ser contada

Fotos: Carlos Rodríguez Torres

Dairán Águila es un joven de 19 años, vive en el poblado de Revacadero, en Santa Clara y le gusta la ebanistería. Contra viejos estigmas y con muchas dificultades para trasladarse hacia la cabecera provincial, este muchacho labora hace dos años en la fábrica de ataúdes de Villa Clara, perteneciente a la Empresa Provincial de Comunales.

“Al principio en mi casa nadie quería que yo trabajara aquí, me decían que si no me daba miedo, y yo siempre respondí que este es un trabajo como otro cualquiera. Esto es lo que me gusta y he aprendido mucho, además, es mi forma de ayudar a las personas”, expresa Dairán sin detener el martillo, mientras hace su labor.Su historia, como la del resto de los trabajadores de esta fábrica, merece ser contada aun cuando en ello va el lado más triste de la vida.

Veinticinco obreros aproximadamente laboran durante los siete días de la semana en esta fábrica, situada en Santa Clara, muy cerca del cardiocentro Ernesto Guevara. Distribuidos en dos talleres, el de carpintería y el de tapicería, producen de 40 a 45 féretros diarios, cifra que se ha incrementado durante los últimos años como consecuencia del envejecimiento poblacional.

“Los días aquí son muy duros, comenzamos a las seis y media o siete de la mañana y no tenemos horas para irnos; hay días que son las doce la madrugada y no hemos acabado con el pedido del día”, explica Dairán.

“Ellos son verdaderos héroes, merecen lo mejor, son muy sacrificados, en ocasiones la madera llega a las dos de la tarde y a esa hora empiezan a trabajar. Nosotros tratamos de estimularlos con módulos que gestionamos, le garantizamos los medios de protección y las condiciones de trabajo”, explica Delbis Castro Gutiérrez, comprador de la Empresa Provincial de Comunales de Villa Clara.

Con un salario promedio de 2300 pesos mensuales, y sorteando no pocas limitaciones materiales, estos hombre garantizan la calidad del ataúd según los parámetros técnicos establecidos y las diferentes medidas.

Con una mezcla en ocasiones de insatisfacción e ingratitud, este oficio encierra una alta dosis de responsabilidad y sensibilidad, pues son estos trabajadores de Servicios Comunales quienes desde lo espiritual, acompañan a las familias en los duros golpes de la cotidianidad.

Por ello el joven Dairán Águila le pone amor a su trabajo; él sabe que en cada puntilla o pedazo de madera, va su mejor forma de suturar una herida y de aliviar el dolor del prójimo.