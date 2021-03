Una fábrica que apuesta por un tabaco más competitivo

La Unidad Empresarial de Base de tabaco torcido para la exportación UEB «Sergio Soto» del municipio de Quemado de Güines es una empresa de tabaco torcido para la exportación, que, en medio de la actual pandemia y los desafíos de la economía cubana, continúa apostando por la calidad del tabaco torcido, uno de los principales rubros exportables para la economía del país.

El deterioro de los indicadores económicos en el año precedente, con pérdidas en utilidades e incumplimiento de los planes, hace que, en el primer trimestre del año, la empresa no alcance los valores deseados, con una deuda de más de 36 mil tabacos; no obstante, ello no es sinónimo de desánimo en el colectivo.

Así refirió a la prensa local su director Efraín Alfonso, quien destacó que en la empresa se ha continuado laborando bajo estrictos protocolos sanitarios y con el establecimiento del doble turno; pese a ello, no se renuncia a dar un vuelco productivo.

Enfocados en este objetivo, se trabaja en busca de la calidad de las veintitrés marcas de salida planificadas para el mes de marzo, de ahí que se movilice la fuerza productiva en función de cumplir los planes en unidades físicas y valores.

Una de las potencialidades de la unidad que puede ser detonante productivo, es la ampliación en la segunda planta, inversión prevista hace varios años que, por falta de decisiones oportunas, no se ha concretado. La ampliación traerá consigo una mayor producción de tabaco torcido, pero además, permitirá una mayor posibilidad de trabajo en el territorio, donde, a raíz del reordenamiento, crece la demanda de empleo.

La empresa, que en el primer mes del año aportó más de 40 mil pesos al 1% de la contribución territorial, con su ampliación podría ser un ente decisivo para el desarrollo local y, por consiguiente, en el aporte económico al país con un producto altamente cotizado en el mercado foráneo.

Foto: Marcia Daniel Manrique