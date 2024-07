Rememora en Villa Clara aniversario 45 de la Revolución Sandinista

La casa de los amigos de Cuba en Santa Clara, el ICAP, acogió este 19 de julio a combatientes de la Revolución y miembros del Contingente Pedagógico Augusto Cesar Sandino, que ante el llamado de Fidel Castro de ayudar al pueblo nicaragüense tras la victoria sobre la dictadura de Somosa, no dudaron en ayudar a la nación hermana.

Entre aquellos jóvenes que aplazaron planes y proyectos, estaba el maestro Gilberto de Dios Acosta Feito, quien fue designado jefe de la misión cubana en una de las provincias en Nicaragua. Emocionado evoca aquel 26 de Julio de 1980, ocasión en que se celebró el aniversario 21 del Triunfo de la Revolución Cubana y el primero de la Revolución Sandinista en la plaza de la Revolución de Holguin.

De inmediato 29 500 maestros expresaron la voluntad de alfabetizar en Nicaragua, y a partir de ese día se sumaron también médicos, militares, constructores, deportistas y científicos, siendo esta misión la obra pedagógica más grande en América Latina.

Regla Mijan, una morena alta, fuerte, que sobrepasa las seis décadas de vida comenta que con 24 años participó en esta misión, donde aún tiene intacto el recuerdo del día en que junto a los moradores de la comarca, decidieron cambiarle el nombre a la escuela por Nicaragua Libre, cuando de repente irrumpió una delegación de funcionarios del MINED con José Ramón Fernández al frente.

Me puse muy nerviosa, pues que iba a imaginar que en ese momento llegaría una delegación del Ministerio de Educación. Pero lo mejor de ese día fue cuando Fernández me dijo “lo estás haciendo muy bien, continúa así”. Fue una experiencia única que me hizo mejor persona, mejor profesional y mejor revolucionaria, expresó esta maestra jubilada.