Redes Sociales ¿like o dislike?

Cada 30 de junio se celebra a escala global el Día Internacional de las Redes Sociales, un día para reflexionar sobre el uso que hacemos de estas plataformas digitales.

Revolucionaron la vida y la idea de comunidad que existía hasta entonces. Las redes sociales cambiaron las formas de entender la comunicación e impulsaron miradas diferentes a las formas de gestionar contenidos en instituciones, negocios, gobiernos. Visibilizan grupos, personas, ideas, pero pueden ser el lugar idóneo para linchamientos mediáticos, el bulling o delitos cibernéticos de diversa índole.

Recurrentes e interactivas a escala global las redes sociales son tan diversas como necesidades asociativas y de entretenimiento puede tener el ser humano. Responden a grupos etarios, ofrecen nuevas formas de consumo de información, generan cambios en los lenguajes y formas de expresarse, un fenómeno comunicativo sin igual que entre sus problemáticas tiene la adicción y cambios significativos en los comportamientos, incluso en la comunicación personal.

Antes de la revolución que significó Facebook en el 2004 las redes sociales tuvieron sus antecedentes en SixDegrees, Linkelin y MySpace, pero sería el actual Meta quien diera un giro de 180 grados a la idea de comunidad virtual con una interfaz fácil de manejar, acortando distancias y dando otro sentido a la comunicación a través de la conexión de millones de usuarios. Una red famosa y popular pero que no ha estado exenta de sustanciosos escándalos.

Los datos no mienten según el sitio de data Reportal cerca de 5 billones de personas en el mundo tienen acceso a las redes sociales, su popularidad depende de los fines, las edades y marcan los consumos que son ampliamente estudiados por un algoritmo que conoce a sus usuarios y configura para ellos gratificaciones que los mantiene enganchados y activos.

El rango de edad de mayor presencia en redes sociales a escala global se encontraba en enero de 2024 entre 16 y 64 años.

Usuarios inscritos en plataformas digitales donde introducen datos de diversa índole, información personal, registro de vivencias que han propiciado una nueva figura delictiva en diferentes manifestaciones relacionadas con las ciberestafas, la suplantación de identidad, el ciberacoso, ciberbulling hasta llegar al grooming una tendencia de acoso sexual que afecta fundamentalmente a las personas más vulnerables.

Desde esta perspectiva los gobiernos se han visto en la necesidad de incluir en las leyes y resoluciones jurídicas esta tipología moderna de contravenciones. El código penal cubano en su título XV incluye en los acápites de calumnia e injuria las divulgadas en redes sociales o medios de comunicación social tanto en sus espacios físico como digital con sanciones de privación de libertad, multas o ambas penalizaciones.

Los especialistas aconsejan tener una actitud responsable en el acceso y compartir información para las redes sociales, asegurar contraseñas, realizar un consumo responsable desde sitios confiables, ser consecuentes al aceptar o rechazar cookies o solicitudes, evitar los perfiles falsos y no compartir información personal en sitios públicos.

Se trata de encontrar el equilibrio donde esa realidad virtual enajenante no debe suplir, ni sustituir esa cotidianeidad que ofrece el calor humano, las conversaciones cara a cara, o la inventiva que busca personalizar momentos únicos.

No quedan dudas que las ventajas son atractivas y válidas, partes indispensables en la comunicación diaria, más la ciencia ha demostrado afectaciones en la salud, la concentración o la creatividad debido a su uso excesivo. Encontrar el equilibrio idóneo, una reacción favorable para las redes sociales.