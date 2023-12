Frío y lluvias a intervalos para Villa Clara en el fin de año

Los pronósticos vaticinan que los villaclareños despediremos 2023 de una manera diferente a años anteriores al traer temperaturas frías con la entrada de un nuevo frente que afectará Cuba y estará próximo al occidente del país entre este miércoles y el jueves.

En su tránsito hacia la zona oriental dejará sus influencias en nuestro territorio a partir de las primeras horas del viernes. Se espera unos 15 o C para la región central, en tanto habrá 16 o C en la costa norte y 18 O C en el sur, pudiendo ser inferiores en algunas localidades.

Las máximas oscilarán entre los 20 o C para la mayor parte de la provincia y los 18 o C en el sur montañoso, según explicó el meteorólogo Yoandys Arrojo Valdés.

No se descartan chubascos ocasionales en la mayor parte de la demarcación, a pesar de que no se esperan lluvias intensas.

Un día antes de decirle adiós al año ocurrirán algunas precipitaciones que pudieran resultar numerosas en la tarde y primeras horas de la noche, en tanto las temperaturas mínimas de esa jornada estarán alrededor de los 16 o C para el centro, unos 18 o C en el norte, y 15 o C para la región sur montañosa, mientras se pronostica una máxima de 20 o C en la mayor parte de la provincia y 18 o C en el área montañosa.