Fiesta proletaria en Camjuaní, con la firmeza de crecer y avanzar

Efemérides ∘ 1 Mayo, 1889 Fue en 1889 que el primero de mayo se declaró Día Internacional de los Trabajadores en recordación a los mártires de Chicago, obreros de Estados Unidos que osaron reclamar mejoras para sus condiciones de vida y laborales en las postrimerías del siglo XIX. Sin embargo, es ese país el único del mundo en que el primero de mayo no se celebra como día especial de los trabajadores. En Cuba, la fecha es jornada de asueto, y celebración con un desfile tradicional en la mañana frente a la Plaza de la Revolución. Cada año, en la Habana, la gente no espera a que salga el sol, y por miles salen de sus casas para reunirse en diferentes puntos, desde donde parten hacia el desfile. En todos los municipios del país la gente también retumba las calles no para reclamar reformas, sino para afirmar su compromiso con el socialismo cubano. ∘ 1 Mayo, 1961La emisora de onda corta Radio Habana Cuba, surge para quebrar el bloqueo informativo impuesto contra la Revolución. Ofrece transmisiones en onda corta para Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, incluida Cuba, Norte de África, cercano Oriente y el Occidente de Europa. Difunde actualidad cubana desde todos sus ámbitos en nueve idiomas: español, inglés, francés, portugués, creole, árabe, quechua, guaraní y esperanto. ∘ 1 Mayo, 1963 Este día fue puesta en vigor la Ley No. 1100 de Seguridad Social, la primera en Cuba que instauró un sistema armónico y coherente de protección social a partir de los principios de universalidad, solidaridad, unidad e integridad. Con un contenido altamente revolucionario, aseguró por vez primera a todos los trabajadores y sus familiares el amparo social respecto a la enfermedad, maternidad, accidente del trabajo, vejez y muerte.