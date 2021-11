Desarrolla Encrucijada asamblea de balance del PCC

El análisis partió de los principales problemas que frenan el desarrollo de la economía encrucijadense y que no están solo en las limitaciones de recursos materiales, sino en problemas subjetivos como el uso de los recursos humanos y el tema de la jornada laboral. Prueba de ello es la UBPC “Gregorio Pedroso”, que con los mismos medios que se le destinan a las demás entidades, logran un resultado muy superior por el procedimiento con que se maneja la fuerza de trabajo, la diversificación y la calidad que se logra en los procesos productivos.



La dirigente partidista llamó además a hacer un análisis desde los núcleos del PCC: «Esos colectivos que nos están proponiendo medidas para el desarrollo son nuestros, no pueden ser ajenos y a nosotros nos toca preparar mejor a las direcciones de los núcleos sobre todas las medidas que el país adopta en materia económica y jurídica; entonces no podemos tener secretarios de núcleos desinformados y en eso juega un papel determinante la Escuela municipal del Partido que hay que convertirla en la unidad política del municipio».

En la reunión fue reelecto Amaury Fabelo González como su Primer Secretario del Partido en el territorio.