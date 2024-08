Aracelys y Yosamy, una historia de amor y perseverancia

Fotos Carlos Rodríguez

En uno de los cubículos de la unidad de cuidados neonatales del hospital ginecobsteétrico Mariana Grajales de Villa Clara, una pareja estalla de felicidad al lograr su gran sueño multiplicado por tres, luego de mucho esfuerzo y perseverancia.

Es la doctora Aracelys Fleites León, infertilista del centro de reproducción asistida de la maternidad villaclareña y su esposo Yosami Álvarez Mora, un destacado productor de arroz del municipio de Encrucijada, quienes durante 15 años transitaron por todos los protocolos de atención a la pareja infértil en el país, sin lograr el resultado deseado.

Tras enfrentar varios obstáculos como la pandemia de la COVID-19 y la escasez de recursos en el país, Aracelys y Yosvani, recomendados por una amistades y por esfuerzo propio, llegaron a la clínica IREGA en Acapulco, México, en diciembre del 2023.

Desde que llegamos iniciamos el protocolos establecidos para el proceder. El 26 de diciembre se realizó la transferencia embrionaria y el 16 de enero, me confirmaron a través de un estudio en sangre y un ultrasonido donde la imagen de los tres embriones muestra una carita feliz, la presencia de un embarazo múltiple, comenta emocionada la doctora Aracelys.

Con la alegría de traer de la tierra azteca el tesoro más preciado, la pareja regresa a Cuba el 30 de enero, y al día siguiente ingresa en el materno Mariana Grajales para recibir los cuidados perinatales de un equipo multidisciplinario.

Según explicó el doctor José Antonio Marrero Martínez, especialista en ginecobstetricia, Aracelys presentó algunas complicaciones como amenaza de aborto, luego parto prematuro y una diabetes gestacional, lo que requirió de algunos procederes durante la gestación.

El 25 de julio con 32.6 semanas de gestación, el mayor de los trillizos decide llegar al mundo al romper bolsa de manera espontánea. Los trillizos nacieron con muy buenos pesos; José Antonio, el primero, tuvo un peso de 1950 gramos, es decir 4.29 libras; el segundo, José Miguel, 1800, equivalente a 3.96 libras, y Alicia, la más pequeña, con 1600 gramos, 3.52 libras. Además nacieron con buen estado de salud y vitalidad, no necesitaron métodos invasivos y toleraron la vía oral con apoyo del banco de leche humana, explicó la doctora Yuleixis Chaviano Diego, jefe del servicio de Neonatología en el hospital materno.

Me parece mentira, aún no creo que ya nacieron; por la madrugada me despierto sobresaltada, pero luego respiro tranquila y feliz de tener a mis hijos, expresa la gineco obstetra.

Lo último que se pierde es la esperanza y eso nunca la perdimos, por eso hoy explotamos de felicidad, dice emocionado Yosami .

Alicia, José Antonio y José Miguel Álvarez Fleites ya son parte de este mundo y el mejor regalo para una familia donde todos sus miembros se preparan para asumir el reto de criar a ritmo de tres.

La historia de la pareja de Aracelys, la ginecobstetra e infertilista del materno villaclareño y su esposo Yosami , el destacado productor de arroz, más que un sueño, es una lección de perseverancia y lucha por lo que más se quiere en la vida.