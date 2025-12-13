Primer Secretario del Partido llama en el XI Pleno a combatir el burocratismo, fortalecer el control y afianzar la unidad

La unidad se forja participando, buscando consenso; porque la unidad no es un concepto abstracto, y es “la garantía de que Cuba va a seguir siendo libre, independiente y soberana”, valoró el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir este sábado en el XI Pleno del Comité Central.

Sus reflexiones estuvieron motivadas por el debate que se produjo a partir de la presentación del Informe de cumplimiento de los acuerdos que se han adoptado desde el 8vo. Congreso del Partido, realizado en abril de 2021, hasta la fecha, y de la rendición de cuentas del Buró Político al XI Pleno, dos puntos de la agenda en los cuales confluyen temas estratégicos para el desarrollo económico y social de la nación.

De ahí el énfasis puesto por el Jefe de Estado en la necesidad de seguir intensificando “la batalla ideológica, cultural y comunicacional, defendiendo la verdad de Cuba frente a la manipulación y la desinformación”, dos elementos que ha asumido el enemigo con “prácticas muy perversas”.

En tal sentido, hizo referencia a los nocivos contenidos que contra Cuba llenan las redes sociales y que deben ser enfrentados de forma más proactiva, demostrando lo que se hace en el país, porque con la guerra económica y mediática que nos tienen impuesta, “aquí cada día de la Revolución es una victoria, porque estamos enfrentando al enemigo más poderoso y lo estamos enfrentando con tremenda dignidad”.

La cantidad de presiones y de situaciones en las que nos pone el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos, y la intoxicación mediática, es altísima, subrayó.

“Solo un pueblo heroico que defiende una Revolución, que tiene el ejemplo de la historia de esa Revolución, es capaz de soportar lo que hemos estado viviendo en todos estos años”, destacó el mandatario, quien insistió en la importancia de que ello se acompañe de “un estilo de trabajo distinto en el Partido”.

Un estilo de trabajo —consideró— que se caracterice por una lucha frontal contra el burocratismo, la simulación y la doble moral, que promueva un liderazgo colectivo participativo, y donde los cuadros estén cada vez más preparados, “porque los problemas son muy complejos y no se puede estar improvisando”.

Asociado a ello se refirió a lo imprescindible de promover un estilo de trabajo que fomente un debate franco, una crítica constructiva —también la autocrítica—, y la práctica constante de rectificar los errores, porque “la Revolución nunca le ha tenido miedo a equivocarnos; el tema es que cuando nos equivocamos reconozcamos los errores y los rectifiquemos”.

En sus palabras, Díaz-Canel convocó igualmente a “enfrentar la corrupción de manera más decidida y efectiva”, un aspecto en el que, tal como se recoge en el Informe de rendición de cuentas, reconoció que se han venido dando un grupo de pasos. “Eso demuestra que hay una intensidad en el combate, pero que hay que seguir, y sobre todo sacar los aprendizajes ante cada suceso”, señaló.

De la capacidad de la Revolución para convocar, organizar y salir adelante ante los más diversos obstáculos, habló también el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, para lo cual la historia ha demostrado que la participación de todo el pueblo es fundamental.

Asociado a ello, el dignatario comentó acerca de la compleja situación epidemiológica que atraviesa el país, y la manera en que se ha hecho frente a ella, partiendo de que la población y, por supuesto el país en su sentido general, tiene una enorme confianza en nuestro Sistema de Salud por lo que ha demostrado históricamente.

Respecto a lo sucedido en los últimos meses como consecuencia de la epidemia de Chikungunya, el mandatario consideró que al estar enfocados inicialmente en la respuesta al dengue, al manifestarse el nuevo virus en Cuba, la enfermedad se extendió de manera más rápida al país.

Y si bien es cierto que en la actualidad existe un escenario de limitaciones muy objetivas en el Sistema Nacional de Salud, reconoció, también hay problemas subjetivos de organización, y el seguimiento y el control a determinadas situaciones.

Esa situación objetiva que está afectando al sector, dijo, nos lleva a que se debe actuar con más tiempo y a tener sistemas de alerta más rápidos, pues la vulnerabilidad en la población es mayor para cualquier tipo de enfermedad que se presente.

Porque lo cierto es —precisó—, que “la vida lo que sí nos demuestra es que sabemos hacer lo que hay que hacer en cada momento”, pues enseguida que comenzaron las alertas sobre la envergadura que iba teniendo el número de casos, rápidamente se actuó en Matanzas, que en pocas semanas pasó casi a una situación de normalidad con la epidemia.

Además, se refirió a cómo faltó inicialmente tratamiento focal y adulticida, así como fumigación por falta de recursos en determinados momentos, pero cuando pusimos los recursos, no estuvo el personal para asumirla. De ahí su insistencia en acudir más a la participación popular para llevar adelante ese tipo de acciones, pues cuando se convocó a los estudiantes de Ciencias Médicas y a jóvenes de otros sectores para la fumigación, hubo una respuesta.

Así es como vamos a resolver los problemas, puntualizó, para luego añadir que es una práctica que debe trasladarse a “todos los escenarios donde enfrentamos problemas y adversidades, que sabemos que en su mayor parte están motivadas por el bloqueo, pero en los que nosotros también tenemos que ser autocríticos”.

Al referirse de manera específica al trabajo que corresponde llevar adelante al Partido en las condiciones actuales, insistió en que no podemos permitir “que el burocratismo, el formalismo y la inercia sigan siendo frenos a la voluntad del Partido y a las necesidades de nuestra población”.

Asociado a ello comentó el trabajo que se debe llevar adelante para fortalecer los mecanismos de control y lograr que las rendiciones de cuentas sean profundas y sistemáticas en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Lo que discutamos en este Pleno, significó, quedaría en palabras vacías si el Partido no se exige a sí mismo una manera distinta de funcionar en estos tiempos, lo cual lleva implícito que constantemente estemos en contacto con la población y le demos participación en todo lo que proyectamos, en todo lo que hacemos.

De manera particular sobre el proceso de análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el Presidente de la República insistió en la prioridad con que se debe seguir trabajando para que la población lo conozca, participe en el debate y robustezca el contenido con sus criterios.

Hay que estar más cerca de los problemas reales de la gente, ser más exigentes con los cuadros y más transparentes en la relación con nuestra sociedad, expresó.

Y una vez más en este Pleno se ratifica —señaló—, que para lograr todo lo que nos hemos propuesto, hay que seguir defendiendo la unidad, y tener bien definido cómo deben actuar la militancia y la organización partidista en los barrios, en los centros de trabajo y estudio, para ser escucha activa, movilizadora y ejemplo personal.

Y si queremos sacar las cosas adelante —reflexionó—, lo primero que tenemos que lograr es que “las organizaciones de base del Partido en cada lugar sean fuertes y exigentes, y que la militancia esté al frente en todas las tareas; y eso no siempre lo logramos”.

Ninguno de estos temas es nuevo, reconoció, se han discutido en el seno del Partido, lo que sucede es que cada uno hay que verlo en el momento en que estamos viviendo, y ser capaces de avanzar en ellos en la medida en que se discutan.

Esa manera de actuar, añadió, está muy asociada con la manera en que actúa el Partido y sea capaz de protagonizar, impulsar, y ayudar a que todo lo que nos hemos propuesto, tanto en la batalla ideológica como en la batalla económica, avance, pues es lo que le da confianza al pueblo en sus instituciones.

Si nuestras instituciones no tienen resultados, ni una marcada sensibilidad para los problemas de la población, si no cumplen sus planes, si no atienden los problemas para los cuales están diseñadas, no puede haber confianza del pueblo en las instituciones, evaluó.

Finalmente, hizo mención a temas clave que deben continuar en el centro del trabajo del Partido, como es el caso del fortalecimiento de la unidad política y el papel de la Organización en la conducción de los procesos en el país con prioridad en la batalla ideológica, la económica y la de comunicación que estamos convocados a librar todos los días.

Asimismo, destacó la necesidad de seguir priorizando la contención de la subversión ideológica, analizando las nuevas tácticas que emplea el enemigo contra nosotros.

De manera particular se refirió también a la mirada que debe darse hacia la juventud, pues “los jóvenes en nuestra sociedad no solo tienen la garantía de que son beneficiarios de las políticas públicas que aplicamos, sino que también son participantes en el proceso de la Revolución”.

No va a haber reimpulso económico, ni ideología fuerte, si no tomamos en cuenta a los jóvenes, si no garantizamos su preparación integral, si no logramos que se vinculen al estudio y al trabajo, y aporten a la sociedad, “para que se sientan parte y vean su futuro posible en Cuba socialista”, reflexionó.

En los minutos finales de su intervención presentó un conjunto de propuestas e indicaciones para el trabajo partidista que fueron aprobadas por el XI Pleno del Comité Central.

Ningún tema es ajeno al trabajo del partido

La necesaria recuperación del Sistema Electroenergético Nacional y los esfuerzos que se realizan para alcanzar este priorizado objetivo, así como la compleja situación epidemiológica que enfrenta Cuba, fueron temas de análisis como parte de la rendición de cuentas del Buró Político al XI Pleno.

La producción de alimentos, muy lejos todavía de satisfacer las necesidades de la población, también estuvo en el centro del debate que condujo el miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, a quien correspondió la presentación del referido informe.

Dicho documento contiene una detallada exposición sobre lo hecho en medio del complejo escenario que caracteriza el actual contexto nacional, en el cual confluyen múltiples factores políticos, ideológicos y sociales.

La vida del país y la cotidianidad de sus ciudadanos, dijo Morales Ojeda, han estado marcadas por la insuficiente capacidad de generar ingresos en divisas, déficit de combustibles, las dificultades para asegurar el suministro de agua, las limitaciones en la producción nacional, en particular de alimentos, el desabastecimiento de productos esenciales, los problemas de transporte, la compleja situación epidemiológica y los altos precios.

“Si hay más producción de alimentos, eso tendrá un impacto también en otra de las principales preocupaciones que son los precios, y crecerá la capacidad de compra de nuestros propios salarios”, acotó el Secretario de Organización del Comité Central.

Más adelante, razonó que hablando de la producción de alimentos hay datos que pueden ser estimulantes, “pero muy lejos de resolver las necesidades, muy lejos de resolver el problema del autoabastecimiento territorial, muy lejos de poder sustituir la importación de muchos productos que hoy están dentro de la canasta familiar”.

En su exposición hizo referencia, asimismo, a las acciones realizadas por el Consejo de Defensa Nacional para hacer frente a los impactos del huracán Melissa, al tiempo que especificó los temas que fueron analizados por el Buró Político asociados, entre otros, al proceso de estudio del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

De manera particular sobre el chequeo de los acuerdos del periodo, explicó que son diez, a dos de los cuales ya se dio cumplimiento y el resto están en proceso.

Como parte del debate generado a partir de ambos temas, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, invitado al XI Pleno, comentó acerca de múltiples acciones que se han estado desarrollando para avanzar en el Programa de estabilización electroenergética del país, de las cuales ha sido parte en todo momento el Buró Político.

Este año, aseguró, se ha avanzado en algunos objetivos del Programa, como es el caso de la instalación de parque solares fotovoltaicos, y la recuperación de la generación distribuida.

Las últimas jornadas, recordó, han estado marcadas por horas de apagón extremadamente altas, lo cual está asociado fundamentalmente con la pérdida de generación, producto a la falta de combustible y de tecnología instalada.

De manera particular sobre la compleja situación epidemiológica que ha tenido que enfrentar nuestro país a partir del segundo semestre del año, debido fundamentalmente al incremento de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, el miembro del Comité Central y ministro de Salud Pública, doctor José Angel Portal Miranda, explicó que la complejidad no ha estado dada solo por la magnitud de la epidemia, sino también por su impacto directo en la vida cotidiana de nuestra población.

La circulación de varias arbovirosis, sobre todo dengue y chikungunya, refirió, se ha convertido en un desafío para el Sistema Nacional de Salud, entre otros elementos, debido a la intensidad de la transmisión, la vulnerabilidad acumulada y la coexistencia de diversos factores de riesgo en nuestra población. Esa realidad —reconoció—, ha incrementado la carga asistencial y la complejidad del manejo clínico y epidemiológico de ambos virus.

Tras referirse al comportamiento de la epidemia de chikungunya en nuestra región, comentó, que la introducción del virus en Cuba era un riesgo real, asociado sobre todo a la movilidad internacional y regional, y no como resultado de un hecho aislado. Su expansión por el país ha representado un reto extraordinario para el Sistema Nacional de Salud, no solo por el volumen de casos, sino por las condiciones en que se ha debido enfrentar la epidemia.

Asociado a ello explicó que en determinados lugares se han manifestado problemas en la organización de las acciones de control de vectores, provocando poca efectividad de los tratamientos aplicados, además de la persistencia de déficits objetivos de recursos, así como limitaciones en equipos de fumigación, insecticidas, medicamentos y reactivos de laboratorio, entre otros.

A ello se suma un escenario medioambiental complejo, caracterizado por dificultades en el abasto de agua, problemas de saneamiento, acumulación de residuos y condiciones higiénico-sanitarias desfavorables en numerosas comunidades.

Aun cuando no estamos conformes con lo que hemos podido hacer, señaló, en el actual contexto el Sistema Nacional de Salud ha respondido, entre otras medidas, con la reorganización y la creación de nuevas capacidades de servicios; el refuerzo de la Atención Primaria de Salud; el incremento de la pesquisa de casos febriles, y el despliegue de acciones intensivas de control vectorial en áreas de mayor riesgo, acorde con los recursos disponibles.

No obstante las insatisfacciones por lo que no se ha logrado, el Ministro de Salud Pública, reconoció el esfuerzo llevado a cabo por los trabajadores del sector, quienes han sostenido una respuesta en condiciones extremadamente difíciles, con jornadas extensas y recursos limitados, pero con una entrega y una responsabilidad admirables.

También como parte del debate, la miembro del Buró Político y secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle Bué, hizo mención a cómo se ha ido dando seguimiento a señalamientos hecho por el VIII Congreso del Partido Comunista relacionados con el funcionamiento de la organización, sobre todo en sus estructuras de base.

Se refirió, además, a la necesidad de atender con mayor prioridad los hechos de violencia contra la mujer en las comunidades, pues aun cuando el país dispone de normas robustas para enfrentarlos, no se logra avanzar tanto como es necesario.

Es en la comunidad, dijo, donde se debe hacer la primera evaluación sobre las vulnerabilidades, para lograr verdaderamente revertir los problemas existentes. En tal sentido, reconoció el papel que desempeñan en la sociedad las mujeres, enfrascadas en las principales tareas del país.

Por otra parte, acerca del trabajo que se realiza para lograr el cumplimiento de los diferentes programas de producción de alimentos, Félix Duarte Ortega, presidente nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y miembro del Comité Central, dijo que lo hecho está “muy lejos de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo”.

Entre las prioridades de trabajo que se han propuesto destacó el seguimiento a la contratación de las producciones agropecuarias; la atención diferenciada a las 262 cooperativas que mantienen problemas en su funcionamiento, y el impago a los campesinos.

Otras intervenciones estuvieron relacionas con la atención a las políticas sociales; la formación integral de los jóvenes en las aulas; la necesidad de fortalecer el desempeño de la economía; el fomento de la institucionalidad, y la necesidad de ampliar el conocimiento entre nuestra población de los impactos reales que tiene el bloqueo del Gobierno estadounidense en nuestra sociedad.