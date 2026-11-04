Presidenta Sheinbaum se suma a colecta para enviar 40 mil litros de gasolina a Cuba

Con una estampa coleccionable de 25 pesos, equivalente a un litro de combustible, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se sumó a una colecta con la que la Liga Cultural Antifascista (LCA) busca enviar 40 mil litros de gasolina a Cuba.

La LCA es una agrupación de artistas, escritores, caricaturistas y periodistas. Entre sus convocantes figuran el escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), el cineasta Sergio Arau, los actores Damián Alcázar y Jesús Ochoa, y la escritora Elena Poniatowska, de acuerdo con su sitio web.

La organización difundió esta tarde en Facebook una fotografía de la mandataria en la que muestra la estampa con la que contribuyó a la campaña. Junto a ella aparece Taibo II y una tercera persona que sostiene un bidón rojo con la leyenda “1 litro de gasolina por Cuba. LCA”.

“Saludamos y valoramos profundamente el donativo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la campaña ‘Un litro de gasolina para Cuba’, sumándose con congruencia a la meta colectiva de enviar 40 mil litros de combustible a la isla hermana”, indicó la organización.

En su mensaje, la agrupación afirmó que “el criminal bloqueo energético y económico impuesto por Estados Unidos busca asfixiar a un pueblo digno que no se rinde y que ha demostrado que otro mundo más justo es posible”.

Recordó una enseñanza del general Lázaro Cárdenas: “la defensa de Cuba no es ajena a la de México; en Cuba se defiende la soberanía de toda Nuestra América”.

La embajada de Cuba en México replicó el anuncio en su cuenta de X. Indicó que la liga dio a conocer que la mandataria “hizo donación a la campaña de solidaridad”.

De acuerdo con la convocatoria, las estampas pueden adquirirse en las librerías del FCE en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Cada una tiene una aportación solidaria de 25 pesos y equivale a un litro de gasolina para Cuba. “¡Cada litro cuenta para defender la vida y la soberanía de los pueblos!”, señaló la organización, que llamó a la población a sumarse y replicar la acción.

(Tomado de La Jornada)