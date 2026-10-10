Preside Díaz-Canel ceremonia por el aniversario 158 del alzamiento en La Demajagua

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabeza este sábado el acto conmemorativo por el aniversario 158 del inicio de la primera de las contiendas por la independencia, acontecimiento que marcó un hito en la historia nacional bajo el nombre de Guerra de los Diez Años.

La ceremonia se desarrolla en la emblemática Plaza de Armas, en el casco histórico habanero, espacio público que en su centro alberga la estatua de Carlos Manuel de Céspedes, quien da nombre al lugar y es reconocido por los cubanos como el Padre de la Patria y figura principal del levantamiento independentista.

La efeméride rememora aquel 10 de octubre de 1868, cuando en el ingenio La Demajagua, situado en el oriental territorio de Manzanillo, Céspedes, junto a otros terratenientes, liberó a sus esclavos y los exhortó a incorporarse como soldados libres a las filas que lucharían por la abolición de la esclavitud y la independencia de Cuba, dando así inicio a la gesta.

Acompañan al mandatario los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, así como Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Participan también Meivis Estéves Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas; Naima Ariatne Trujillo Barreto y Walter Baluja García, ministros de Educación y Educación Superior, respectivamente, junto a los titulares de Cultura y de la Agricultura, entre otras autoridades presentes.

(Noticia en construcción)