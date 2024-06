Vivienda, producción de alimentos y dinámica demográfica: Temas analizados con gobernadores e intendentes

Al concluir mayo, todas las provincias han sido evaluadas en retroceso en el cumplimiento de la Política de la vivienda y el programa de la producción local de materiales de la construcción, según trascendió este martes en la reunión mensual con los gobernadores e intendentes, que dirige el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

Desde el Palacio de la Revolución y por videoconferencia con los territorios, este sensible tema motivó un análisis profundo, teniendo en cuenta que, solo al cierre del quinto mes del año, se concluyeron 3 579 viviendas, lo que representa el 0.8 % de la necesidad de hogares para eliminar el déficit habitacional.

En tal sentido, Dilaila Díaz Fernández, directora general de la Vivienda, apuntó que se mantienen ritmos ínfimos de ejecución, afectando de manera negativa los diferentes indicadores. “Como regla general, se incrementan los tiempos proyectados para detener el deterioro y resolver el déficit, esto es muestra de la falta de atención de los territorios a lo orientado.

“La Habana, Camagüey, Mayabeque, Santiago de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud, en ese orden, son los de mayor incidencia”, resaltó Díaz Fernández, quien detalló que los niveles de producción de materiales de construcción son insuficientes, pues representan menos del 0.5 % de la necesidad en todos los renglones. Ello, sin dudas, impacta en el comportamiento de las terminaciones.

El chequeo del programa de la vivienda no es nuevo en estos encuentros, y cada vez se hace más urgente la materialización de soluciones. En tal sentido, el Primer Ministro recordó que cuando se informaron las proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el presente año, se llamó a “hacer cosas diferentes, no un poco más de lo mismo”, a pesar de los problemas objetivos que frenan el desarrollo y el crecimiento.

“En el tema de la vivienda, es una limitación objetiva que no hay cemento ni acero, y en un corto plazo no va a existir un cambio sustancial en la producción de estos elementos. Entonces, ¿qué podemos hacer como Gobierno, que tenemos la responsabilidad ante el pueblo, para que un programa tan importante como este no se detenga? Hacer cosas diferentes a partir de la producción local de materiales”, apuntó.