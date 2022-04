Vacunas Soberanas ratifican su efectividad

Las vacunas cubanas Soberana 02 y Soberana Plus, así como el candidato vacunal Soberana 01, del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), continúan demostrando resultados satisfactorios en la protección de la población pediátrica y adulta contra la COVID-19.

El doctor en Ciencias Vicente Vérez Bencomo, director general del IFV, destacó algunas evidencias de estos inmunógenos, a partir de los estudios clínicos que se han venido realizando. De Soberana 02 significó ser «una de las mejores vacunas pediátricas contra la COVID-19», una vez que luego del ensayo clínico en población de entre dos y 18 años, y de la campaña masiva de inmunización, hubo una reducción de 70 000 casos respecto a los que debían ocurrir durante la propagación de Ómicron.

Sobre el candidato Soberana 01, precisó, se realizaron dos grandes ensayos clínicos. Uno de ellos fue un estudio de no inferioridad, ejecutado en Cienfuegos, con el objetivo de comparar la respuesta de Soberana 01 con la de Soberana 02 en la vacunación primaria. Vérez Bencomo dijo, en el Congreso Internacional BioHabana 2022, que se demostró que Soberana 01 no es inferior a Soberana 02 en un esquema primario de inmunización.

«Hicimos otro estudio de no inferioridad entre Soberana 01 y Soberana Plus, como dosis de refuerzo, en el cual Soberana 01 demostró ser más efectiva en aquellas personas de edad avanzada y en las que no responden a la inmunidad de las vacunas», explicó.

En tanto, Soberana Plus, como vacuna para convalecientes, también ha demostrado alta efectividad, tanto en la población adulta como en las edades pediátricas, resaltó el Director General del IFV.

También trascendió en BioHabana 2022, según pl, el acuerdo entre el IFV y la Empresa ítalo-suiza Adienne, que permitirá la producción de la vacuna Soberana 02 en Italia. El convenio fue rubricado por Vicente Vérez Bencomo, Antonio Dinaro, presidente de la empresa Adienne; y Michel Curto, líder de la Agencia italiana de Intercambio Cultural y Económico con Cuba.

Esta alianza busca, en una primera fase, formular, llenar y envasar el fármaco en la entidad Adienne y, en una segunda, evaluar su fabricación total, expresó el Director del IFV.