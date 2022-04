Un Partido cada vez más fuerte para enfrentar las complejidades

Efemérides ∘ 27 Abril, 1879"Los hijos trabajan para la madre. Para su Patria deben trabajar todos los hombres". Fue tan apasionada la cubanía del discurso y de tal elocuencia patriótica en el Liceo de Guanabacoa, donde se rendía homenaje al violinista Rafael Díaz Albertini, que el capitán general Ramón Blanco, presente, expresaría: "Quiero no recordar lo que yo he oído y no concebí nunca se dijera delante de mí, representante del gobierno español; voy a pensar que Martí es un loco… pero un loco peligroso". Por esta época el Héroe Nacional había recrudecido su actividad conspirativa junto a Juan Gualberto Gómez y otros patriotas. En agosto estalla la guerra en Oriente y Las Villas, y después de su detención, emprendería de nuevo el camino del destierro. ∘ 27 Abril, 1896En las últimas horas Máximo Gómez ha despedido al general Serafín Sánchez, inspector general del Ejército, que marcha hacia Oriente en asuntos importantes del servicio. Al intentar el Generalísimo el pase del río Zaza, no le resulta posible pues el enemigo ocupa los principales pasos por la parte norte, y no queriéndose remontar hacia Remedios, quebrado y montañoso, se dirige hacia el sur. Algo después se ve precisado a intercambiar disparos con fuerzas españolas en el traspaso del camino real de Taguasco antes de acampar en Barrancones. Gómez y sus hombres eluden todo enfrentamiento, pues el que más cartuchos cuenta en su cartuchera no rebasa los cinco. ∘ 27 Abril, 1997Es conocida como la más grande escritora cubana del siglo veinte, galardonada con el Premio Nacional de Literatura en 1987, y con el Premio Miguel de Cervantes en 1992. Nació en La Habana, Cuba, el 10 de diciembre de 1902. Realizó numerosos viajes por el continente americano, casi toda Europa y también Siria, Libia, Palestina y Egipto. Fue electa miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras en 1951, de la Academia Cubana de la Lengua en 1959 y de la Real Academia Española de la Lengua en 1968. En la casona que habitó entre 1947 y 1997, ubicada en la esquina de las calles 19 y E, en El Vedado, funciona desde el 5 de febrero de 2005 el Centro Cultural Dulce María Loynaz.